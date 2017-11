AMICI 17/ Nel daytime gli studenti si preparano per le prime sfide: Mose vs Biondo (oggi, 21 novembre 2017)

Oggi, martedì 21 novembre, alle 13.50 su Real Time va in onda l'appuntamento con il daytime di Amici 17. Paolo Ciavarro conduce con Stefano De Martino e Marcello Sacchetta.

Stefano De Martino, Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta

Oggi, martedì 21 novembre, alle 13.50 su Real Time va in onda il secondo appuntamento con il Daytime della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Da quest’anno i conduttori sono tre: al fianco di Stefano De Martino e Marcello Sacchetta è arrivato Paolo Ciavarro. Per i 24 ragazzi entrati nella scuola sono iniziate le lezioni per prepararsi al prossimo pomeridiano di sabato 25 novembre. Da quest’anno le modalità di accesso al serale sono cambiate. I professori sono già alla ricerca di chi farà parte dei Bianchi e dei Blu (le due squadre della parte finale del programma). Per questo motivi i concorrenti sono stati divisi in due squadre. Nello puntata di sabato la sfida tra le squadre verrà giudicata dal televoto e dai professori. La squadra che perde la sfida scoprirà di volta in volta le conseguenze della sconfitta, ma lo scopo sarà quello individuare il talento più debole al fine di portare al serale solo i migliori. Insomma ad #Amici17 il gioco si è già fatto duro.

LE DUE SQUADRE

Nella prima puntata del daytime di Amici 17 i 24 ragazzi sono e stati divisi in due squadre, capitanate da Mose e Matteo dei Black Soul Trio. La squadra “Fuoco” è composita da: Matteo (Black Soul Trio), Luca Vismara, Biondo, Valentina Verdecchi, Lauren Celentano, Bryan Ramirez, Filippo Di Crosta, Einar Ortiz, Audja Syarifam Rachmi, Yaser Ramadan e Nicole Vergani. Mentre la squadra “Ferro” è composta da: Mose, Emanuele Avino, Orion Pico, Vittorio Ardovino, The Jab, Carmen Ferreri, Grace Cambria, Claudia Manto, Elliott Horne, Nicolas De Souza, Federico Baroni e Silvia Bellucci. I ragazzi hanno visto i primi filmati dei professori di canto e di ballo che hanno spiegato i criteri con cui valuteranno le prossime esibizioni. Dopo i filmati sono state rivelate le primissime assegnazioni: Mose e Biondo sono i primi a doversi sfidare.

