Al Bano Carrisi / Il cantante conferma: "Mi ritiro nel 2018 ma prima faccio The Voice e Music con Bonolis"

Al Bano Carrisi conferma il ritiro dal mondo della musica ma prima torna in tv: "Nel 2018 mi ritiro ma prima sarò giudice a The Voice e farò Music con Paolo Bonolis"

21 novembre 2017 Anna Montesano

Grandi novità in vista per Al Bano Carrisi. Il cantante solo pochi giorni fa ha annunciato il suo ritiro dal mondo della musica e oggi lo conferma ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. Nel corso dell'intervista, Carrisi non solo conferma la decisione di ritirarsi entro il 2018 ma annuncia che prima tornerà in tv per due importanti appuntamenti. «È la verità. - esrdisce Al Bano a conferma del ritiro, poi però chiarisce - Devo fare una piccola premessa: ho avuto un’ischemia il 19 marzo, sono sopravvissuto a un cancro alla prostata, poi è stata la volta dell’edema alle corde vocali. Quest’anno è stato duro, sono segnali che non posso sottovalutare. - così ancora spiega So di avere dato tutto all’artista Al Bano e un po’ meno all’uomo Carrisi. La mia è un’esistenza caotica. Credo di essere l’uomo che ha viaggiato di più nel mondo in questi ultimi 50 anni».

ALBANO CARRISI PRESTO DI NUOVO IN TV

Il ritorno è quindi confermato, prima però ha due importanti impegni da portare a termine in tv: «farò parte della giuria della prossima edizione di “The Voice of Italy” e sarò protagonista di una puntata di “Music” con Paolo Bonolis». Sarà quindi un anno pieno di sorprese per il pubblico a casa, e non finisce qui perchè ci sono poi gli impegni con Romina Power: «Con lei canterò per tutto il 2018. Il 24 novembre esce il nostro album dal vivo, “Magic Reunion”» aggiunge ancora Carrisi. Ma cosa farà invece una volta ritiratosi dal mondo dello spettacolo? «Mi dedicherò alla mia azienda vinicola. Ora vendo circa due milioni di bottiglie all’anno. L’obiettivo è arrivare a cinque milioni. Supererò le vendite di dischi» conclude scherzoso il cantante.

