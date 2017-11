Alessandro D'Amico/ Uomini e Donne, primo viaggio d'amore con Alex Migliorini (Trono Classico)

Alessandro D'Amico, il corteggiatore di Uomini e Donne, si gode il primo viaggio d'amore a Barcellona con il tronista Alex Migliorini che lo ha scelto.

21 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Alessandro D'Amico

La scelta di Alex Migliorini non è ancora andata in onda, ma i fans del trono classico di Uomini e Donne seguono il tronista e la sua scelta sui social. Alex, infatti, ha scelto Alessandro D’Amico con il quale la storia procede a gonfie vele. Alex e Alessandro, infatti, si sono scelti sin dal primo incontro. Tra i due, infatti, è nato subito un feeling immediato e i fans non hanno mai avuto dubbi sul finale del percorso del tronista nel programma di Maria De Filippi. In attesa che la puntata della scelta vada in onda, Alex e Alessandro si stanno godendo la loro storia. I due, infatti, stanno bruciando le tappe. Dopo le presentazioni in famiglia che hanno scatenato l’entusiasmo dai fans, Alessandro D’Amico e Alex Migliorini si sono concessi il primo viaggio d’amore. L’ex corteggiatore, infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato la foto di due mani incrociate scattata su una spiaggia. “Non si può non amare questa città...”, scrive Alessandro da Barcellona aggiungendo l’hashtag #legioiedellavita.

AMORE VERO TRA ALESSANDRO E ALEX?

La foto condivisa da Alessandro D’Amico ha scatenato l’entusiasmo dei fans. Le parole usate dalla scelta di Alex Migliorini sono davvero importanti. Alessandro, del resto, non ha mai nascosto di provare un forte sentimento per Alex al punto da avergli chiesto più volte di scegliere senza aspettare i fatidici tre mesi. Le parole di Alessandro evidenziano, così, il sentimento che lo lega ad Alex e che sta diventando sempre più forte. I fans fanno il tifo per Alessandro e Alex e sperano che il loro sia un amore vero e sincero. “Vivi intensamente ogni piccola cosa della tua vita, perché ogni giorno, queste piccole cose, sembreranno grandissime”, “Capito che sei romantico ed innamorato, connubio bellissimo...quando poi si è corrisposti diventa perfetto”, “Semplicemente innamorati ed è bellissimo”, scrivono i fans, innamorati della coppia.

Non si può non amare questa città.. ??#Barcellona #barceloneta #legioiedellavita Un post condiviso da Alessandro D'Amico (@ssandro_demycost) in data: 19 Nov 2017 alle ore 06:56 PST

© Riproduzione Riservata.