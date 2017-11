Alice Campello è incinta? / La moglie di Alvaro Morata in dolce attesa: due prove confermano

21 novembre 2017 Anna Montesano

Alice Campello e Alvaro Morata

Alvaro Morata e Alice Campello potrebbero diventare presto genitori: la coppia sarebbe in dolce attesa, ipotesi avallata da un evidente pancino sul fisico della bella fashion blogger. Inoltre Alvaro Morata, ex attaccante di Real Madrid e Juventus, dopo una tripletta con il Chelsea contro lo Stoke City ha prima esultato mimando con le mani la lettera “A” per poi nascondere il pallone sotto la maglia. Un gesto già utilizzato da altri calciatori per annunciare l’arrivo di un bebé. Ricordiamo che dopo essere stato lasciato dall’ex fidanzata spagnola Morata ha conosciuto la Campello che gli ha ridato gioia. L'attaccante militava nella Juventus e tramite un messaggio ha cercato di conoscere Alice, la quale confesserà poi in seguito di non sapere neanche chi fosse veramente Morata.

ALICE E ALVARO, UNA BELLISSIMA STORIA D'AMORE

La ragazza aveva prima tentennato, ma poi si era decisa a rispondergli e dare così il via a questa storia d’amore vissuta subito a ritmi altissimi che ha portato il 25enne a chiedere la mano della modella pochi mesi dopo il loro primo incontro. Alvaro Morata il 21 luglio 2017, dopo una sola stagione dal suo ritorno al Real Madrid, si è trasferito al Chelsea per 58 milioni di sterline ,pari a circa 64 milioni di euro.L'esordio arriva il 6 agosto successivo in occasione della FA Community Shield 2017 contro l'Arsenal subentrando, al 74º minuto, al posto del compagno di squadra Michy Batshuayi. Sei giorni più tardi arriva il primo gol in terra inglese in occasione della prima di campionato persa, per 2-3, contro il Burnley.

