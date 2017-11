Angela Caloisi/ Uomini e Donne, la corteggiatrice attacca Paolo: sarà lei la scelta? (Trono Classico)

Angela Caloisi, la corteggiatrice di Uomini e Donne continua ad attaccare Paolo Crivellin: è la mossa giusta per farsi scegliere dal tronista biondo del programma di Maria De Filippi?

21 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Angela Caloisi sarà la scelta di Paolo Crivellin? Il tronista biondo di Uomini e Donne è ancora molto lontano dall’annunciare la sua scelta, ma Angela continua ad essere considerata una delle favorite. Sin dal giorno della presentazione, Paolo ha rivelato di volere al suo fianco una ragazza determinata, simpatica e allegra, che sappia stare tra la gente e che non sia possessiva nei suoi confronti. Finora, il tronista non l’ha ancora trovata e, più volte, ha ribadito di non essere coinvolto sentimentalmente con nessuna delle sue pretendenti. Con Giorgia, però, si è già lasciato andare al punto da averla baciata e scatenato la dura reazione delle altre corteggiatrici. Tra le più arrabbiate c’è sicuramente Angela che punta il dito contro il tronista, reo di avere un atteggiamento sbagliato nei confronti delle sue pretendenti. Angela, infatti, non gradisce il modo di fare di Paolo che costringerebbe le ragazze a stare sempre sulla difensiva. Tra la corteggiatrice e il tronista, gli scontri sono sempre molto accesi ma il pubblico è convito che potrebbe essere proprio lei la scelta di Crivellin.

ANGELA CONTRO PAOLO, MOSSA VINCENTE PER LA SCELTA?

Sin dalla sua prima esterna, Angela Caloisi ha dimostrato di avere un carattere forte e determinato e, soprattutto, in grado di andare fino in fondo a ciò che crede. Nonostante le critiche ricevute da Paolo, infatti, ha continuato ad uscire con Mattia Marciano che, però, alla fine, ha scelto Vittoria Deganello. Il rapporto tra Angela e Paolo va avanti tra discussioni e riappacificazioni. Il tronista, però, sembra avere un debole per lei e sono molti i fans del programma di Maria De Filippi convinti che sarà proprio lei la scelta. “Io tifo per te e spero con tutto il cuore che Paolo ti scelga anche perché state veramente bene insieme”, “Voi ci fate sognare ed emozionare”, “Forza Angela se veramente hai voglia di vivere lo fuori. Paolo non è il classico tronista, lui è un signore”, “Spero tantissimo che paolo ti scelga col cuore”, scrivono i fans sul profilo Instagram della corteggiatrice.

