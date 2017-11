Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ Storia finita? Il cantante annuncia: "Io e Anna non ci siamo mai lasciati!"

La storia d'amore tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio è davvero finita? Il cantante rompe nuovamente il silenzio e annuncia: "Io e Anna non ci siamo mai lasciati!"

21 novembre 2017

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo

Torna ad aprirsi il capitolo di gossip dedicato alla separazione tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio e lo fa con lenuove dichiarazioni fatte dal cantante napoletano. Qualche mese fa i due cantanti hanno annunciato con un comunicato di essere in crisi e quindi al centro di un momento delicato che richiedeva rispetto e privacy. Da allora il gossip si è scatenato: settimana dopo settimana, alla Tatangelo sono stati attribuiti vari flirt e presunti nuovi amori eppure nessuno di questi è risultato essere tale. La cantante ha invece costantemente ribadito che "l'unico uomo della mia vita è Andrea", parlando del figlio avuto con Gigi D'Alessio. Tra presunti riavvicinamenti e gossip che invece li volevano divisi per sempre, la vicenda è nelle ultime settimana sfumata, dando però alla ex (?) coppia la privacy che cercava.

"ANNA È UNA RAGAZZA SERIA"

Il silenzio viene però oggi rotto da Gigi D'Alessio che torna a parlare del rapporto con Anna Tatangelo. Il cantante, intervistato dal portale Bergamopost.it, ha dichiarato che in verità la storia con Anna Tatangelo non è mai finita: «Assolutamente. La verità è che io e Anna non ci siamo mai lasciati. I giornali di gossip scrivono solo c…te. - ha tuonato poi il cantante, che ha così concluso con un chiarimento - Le hanno attribuito dieci storie diversi in una settimana, figuriamoci… Anna è una ragazza seria». Insomma, Gigi difende la sua Anna e palesa che l'amore per lei è ancora forte e che il rapporto è ben lontano dal dirsi concluso. Che i due a breve comunichino la fine di questo lungo periodo di crisi? Non ci resta che attendere la versione di Anna Tatangelo.

