BEAUTIFUL / Brooke prende la sua decisione: lei e Bill saranno presto una coppia? (Anticipazioni 21 novembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 21 novembre: Brooke prende la sua decisione e si reca da Bill per chiedergli una seconda possibilità. Lui gliela concederà?

21 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful torna oggi su Canale 5 per una nuova puntata in onda dalle ore 13:40. Si ripartirà dalle conseguenze del boicottaggio ai danni della Forrester Creations: Sally continuerà ad essere oggetto di rimproveri e questa volta sarà la sorella Coco a scontrarsi duramente con lei. Quest'ultima, infatti, le urlerà contro tutto il suo rancore per averle rovinato una possibile carriera nel mondo della moda. Non potrà in nessun modo giustificre le sue azioni, che hanno compromesso anche la sua relazione con R.J. (il quale a sua volta continuerà ad avere completa fiducia nella sua giovane amica). Ma per Sally arriverà anche il momento del faccia a faccia con Steffy, che sarà letteralmente furiosa con lei. L'Amministratore Delegato minaccerà di correre ai ripari pur di vedere la rossa pagarare per le sue colpe e le dirà che d'ora in avanti non dovrà più avvicinarsi a Thomas: diversamente, sarà proprio Steffy a prendere dei seri provvedimenti!

Beautiful: Brooke torna da Bill!

Nella puntata di Beautiful di oggi, i Forrester dovranno impegnarsi a fondo per evitare che le azioni della Spectra Fashions abbiano su di loro delle conseguenze peggiori del previsto. Il boicottaggio li ha lasciati senza una vera collezione a poche settimane della loro sfilata, quindi non ci sarà più tempo da perdere: il team di stilisti dovrà, infatti, impegnarsi al massimo per ricreare in tempi record un nuovo progetto. Eric, Ridge e Thomas si metteranno immediatamente al loro, trovando il sostegno di Brooke, Rick e dell'intera famiglia. E proprio parlando della Logan, arriverà oggi a prendere una decisione che sembrava nell'aria da tempo: è noto, infatti, che la madre di Hope non riesce a restare sola a lungo e così sarà anche dopo la recente rottura con Ridge. A poche settimane di distanza dal bacio al quale ha assistito in Australia, Brooke deciderà di chiarire i suoi sentimenti ad un uomo, chiedendogli una seconda possibilità. Il fortunato, però, non sarà Ridge ma Bill Spencer: come prenderà tale sorprendente richiesta?

