BELEN RODRIGUEZ / Dov'è finito Andrea Iannone? Il pilota incontra solo il cognato Jeremias

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono ancora in crisi? La coppia non si vede insieme anche se il pilota della MotoGp ha trovato il tempo di incontrare il cognato Jeremias.

21 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez negli ultimi giorni si è dedicata con interesse alle vicende dei fratelli Jeremias e Cecilia, concorrenti del Grande Fratello Vip 2. La modella non si è fatta da parte, prendendo la difesa della sorella nella vicenda dell'armadio e criticando tutti coloro che sono giunti a conclusioni troppo affrettate (a partire dall'opinionista Karina Cascella). Dopo l'uscita di Cecilia dalla Casa, la conduttrice di Tu sì que vales non si è espressa, limitandosi a dare il suo sostegno alla madre Veronica prima della sua partecipazione alla diretta del lunedì: "Una cosa è certa..... non morirò mai di fame!!! Trucco e Parruco Belen Rodriguez!!!! Chi vuole essere truccato da me???.... ho la mamma più bella mondo". In attesa di scoprire cosa ne sarà della vita sentimentale di Cecilia dopo l'allontanamento da Ignazio Moser, i punti interrogativi non mancano anche per quanto riguarda la relazione della stessa Belen con Andrea Iannone. Scopriamo di seguito perché...

Belen Rodriguez: la coppia di nuovo in crisi?

Di tanto in tanto le voci di una possibile crisi tra Belen Rodiguez e il fidanzato Andrea Iannone tornano alla ribalta. Il pilota della MotoGp infatti nelle ultime settimane è stato molto impegnato con le gare, trovandosi dall'altra parte del mondo rispetto alla modella argentina. Ma se non ha avuto l'occasione di vedere la fidanzata, ben diverso è il caso del cognato Jeremias. L'ultima foto pubblicata da Iannone su Instagram mostra proprio una foto insieme al fratello di Belen, con tanto di commento: "Non abbiamo lo stesso sangue, ma l’anima e il cuore si ! Finalmente... ". Un particolare di questo scatto non è certo passato inosservato tra i fan della coppia: Belen è assente, forse presa dai tanti impegni di lavoro. Ma è inevitabile notare che lei e il fidanzato Andrea non compaiono nella stessa foto da settimane e hanno smesso di pubblicare reciproche dichiarazioni d'amore sui social network. È solo un desiderio di privacy o c'è sotto dell'altro?

