BIANCA ATZEI/ Torna sulla rottura con Max Biaggi: "Ho una dignità anche io..."

Bianca Atzei interviene per mettere le cose in chiaro riguardo alla rottura avvenuta con Max Biaggi senza una vera spiegazione e dichiara ad un follower: 'Ho la mia dignità'.

21 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Bianca Atzei

La storia d'amore tra Bianca Atzei e Max Biaggi si è conclusa senza un vero motivo, tanto che la prima a restarne sorpresa era stata la cantante di 'Tale a quale show'. In un'intervista rilasciata pochi giorni dopo la fine della storia al settimanale Chi, aveva infatti dichiarato la sua tristezza per quanto accaduto: "È stata una bomba esplosa all’improvviso. La nostra storia è finita e non so nemmeno perché. Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora. Tutto è successo in modo veloce. Non so nemmeno come commentare una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno". La coppia stava insieme da più di due anni e Bianca Atzei era stata molto vicina al suo compagno negli ultimi mesi, dopo il brutto incidente in moto che lo aveva obbligato ad un lungo ricovero in ospedale.

Bianca Atzei interviene su Instagram: "Ho una dignità"

La rottura improvvisa avvenuta tra Bianca Atzei e Max Biaggi è stata oggetto anche dell'ultimo numero di Novella 2000, che ha riportato in copertina il titolo 'Torna da me' e con il sottotitolo 'mollata senza spiegazioni dall'ex campione di motociclismo, la cantante spera in un ripensamento. Ma si profila l'ombra della ex di lui, Eleonora Pedron'. Tali parole sono state commentate da alcuni follower e proprio uno di loro ha convinto la Atzei a dire la sua su tale titolo e sulla vicenda in generale. Le dichiarazioni che l'avevano convinta ad intervenire erano state: "Ma non esiste che una donna implori un uomo a tornare da lei. Fatti furba, evidentemente non era grande l'amore che provava per te se ti ha mollata senza spiegazioni..." Motivo per cui la cantante ha deciso di mettere le cose in chiaro: "Io non ho assolutamente detto niente! Ho una dignità ..." (clicca qui per leggere tale discussione).

