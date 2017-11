Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Le promesse della coppia non convincono il web (Grande Fratello Vip 2017)

Cecilia Rodriguez è stata eliminata dalla casa del GRande Fratello Vip 2, lasciando da solo Ignazio Moser. Come se la caverà il ragazzo in questa settimana di nomination?

21 novembre 2017 - agg. 21 novembre 2017, 11.48 Elisa Porcelluzzi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Durante la puntata di ieri era del Grande Fratello Vip 2 - che ha visto l’uscita della sorellina di Belen - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno potuto vedere il film della loro storia. I due si sono anche scambiati delle promesse. “Le prometto che sarà fuori ad aspettarla e che spero che continui come qui dentro. Da parte mia sarà così”, ha detto il giovane Moser. “Io ti aspetto fuori e ti prometto di non farti mai del male. Io non riesco più a viverlo qui dentro, ho bisogno di viverlo fuori”, ha detto Cecilia. In studio a Cecilia è stato mostrato un video in cui sembrava molto confusa : “Non sono stata influenzata da niente. La mia preoccupazione è per Ignazio, ha una vita che lo aspetta fuori e magari si è affezionato a me solo perché stavamo lì dentro, ma sono molto sicura della scelta che ho fatto. Non avrei fatto tutto questo casino se non fossi stata convinta”, ha spiegato Cecilia.

IL PUBBLICO CRITICA LA COPPIA

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2 ha visto l’eliminazione di Cecilia Rodriguez. La giovane argentina ha dovuto così lasciare - momentaneamente - il suo Ignazio Moser che invece è rimasto nella casa. Il giovane trentino ha chiesto di poter seguire la sua bella, ma la sua richiesta è stata respinta dalla conduttrice Ilary Blasi: “L’amore si vede anche da queste cose, anche stando separati e non sempre insieme. Mancano solo due settimane alla fine”. Ma non è da escludere che i due potrebbe riabbracciarsi già settimana prossima, visto che il giovane Moser è ancora in nomination con Cristiano Malgioglio. Non sono mancati i commenti ironici del popolo del web sul temporaneo addio dei due piccioncini: “Cecilia: “Vorrei uscisse con me”. Signorini: “vai Ignazio seguila, il vero amore si dimostra anche così”. Ignazio che sbianca manco gli avessero detto che deve ritornare a fare la vendemmia. #GFVIP”. E ancora: “Ignazio che finge di voler uscire con Cecilia e non per stare vicino alla mamma si commenta da solo. Goditi l’onda del GF e le future copertine perché poi tornerai nell’oblio. Vergognati #GFvip”, ha scritto un utente molto critico nei confronti di Ignazio.

QUANTO DURERÀ IL LORO AMORE?

In tanti non scommettono molto sulla storia d’amore tra Ignazio e Cecilia. Il pubblico da casa ha notato che la sorellina di Belen non ha versato una lacrima uscendo dalla casa e lasciando così da solo Ignazio: “#GFvip Cecilia ha pianto molto per suo fratello quando è uscito ma non una lacrima per la sua uscita per Ignazio lasciato solo. Molto decisa a uscire senza emozioni”, ha scritto un utente su Twitter. Un altro ha ironizzato su come si concluderà la loro relazione: “Settimana prossima sorpresa per Ignazio, un video di Cecilia: "Ignazio ho capito che non sono la vera me con te, mi hai salvato la vita, ma vai avanti con la tua vita insegui i tuoi sogni non mi aspettare" #GFVIP”. I fan del Grande Fratello sono anche curiosi di vedere come si comporterà Ignazio senza Cecilia? Riuscirà a riconquistare l favore del pubblico?

© Riproduzione Riservata.