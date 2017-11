Cecilia Rodriguez e Francesco Monte di nuovo insieme?/ Spunta la foto dopo il GF VIP 2 ma la verità è un'altra

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte di nuovo insieme dopo il Grande Fratello Vip 2? Dopo la diretta spunta la foto dei due insieme, ma non è come sembra...

21 novembre 2017 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte

Se nella Casa del Grande Fratello Vip ha sollevato un polverone per la storia d'amore nata con Ignazio Moser, anche appena uscita Cecilia Rodriguez ha scatenato sospetti e discussioni. Tutto a causa di una foto che da ieri in tarda serata e ancora più oggi circola sul web e che in poche ore è diventata virale. Nella foto in questione vediamo Cecilia insieme a Francesco Monte: i due si baciano e appaiono innamorati e molto divertiti; fin qui nulla di particolare se non fosse che nella foto in questione la Rodriguez ha lo stesso abito indossato ieri nella diretta del Grande Fratello Vip oltre che la stessa acconciatura. Da qui subito il sospetto di molti: ma cosa ci fanno i due insieme? Che abbiano rifatto pace proprio dopo la puntata che ha visto Cecilia abbandonare la Casa? Ad una prima e superficiale occhiata è proprio quello che sembra, ma la verità è un'altra.

LA FOTO DELLO "SCANDALO" DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP 2

Cecilia e Francesco non si sono scattati quella foto dopo la puntata del GF Vip 2 in onda ieri, perchè quella foto è vecchia. Nonostante Cecilia indossi proprio l'abito che le abbiamo visto ieri, la foto risalirebbe al 18 marzo scorso e vedrebbe la Rodriguez e Francesco Monte - allora ancora insieme ovviamente - nel mezzo dei festeggiamenti per il compleanno della showgirl. Un occhi attento infatti nota subito che il taglio di capelli di Monte è diverso da quello che porta oggi: l'ex tronista di Uomini e Donne, che da poco è apparso ospite al Maurizio Costanzo Show, ha da poco tagliato i capelli molto corti mentre nella foto li porta ancora lunghi, conferma che la foto in questione è vecchia.

