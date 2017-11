Claudio Merangolo/ Uomini e Donne: dopo la scelta di Alex, il messaggio per il fratello (Trono Classico)

Claudio Merangolo, il corteggiatore di Uomini e Donne non scelto da Alex Migliorini, si consola con il fratello a cui dedica un meraviglioso messaggio d'affetto.

21 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Claudio Merangolo

Claudio Merangolo è la non scelta di Alex Migliorini. Il corteggiatore di Uomini e Donne non ha nascosto la sua delusione dopo aver scoperto la preferenza del tronista per Alessandro D’Amico. Subito dopo la registrazione della puntata della scelta, Claudio Merangolo che ha sempre sperato di essere la scelta di Alex, ha ringraziato se stesso e tutti quelli che gli hanno permesso di vivere un’esperienza comunque fondamentale. “A me stesso dico grazie per esser stato “me” dall’inizio alla fine. Senza rimpianti, senza pentimenti. Ho fatto conoscere il bello e il pessimo”, ha scritto a caldo Claudio. Circondato dall’affetto degli amici e delle persone che gli hanno sempre voluto bene, Claudio Merangolo è riuscito a voltare definitivamente pagina. Dopo aver detto addio ad Alex Migliorini, Claudio è pronto a cercare nuovamente l’amore. Molti fans di Uomini e Donne si augurano che Merangolo riesca a trovare presto il suo principe azzurro: arriverà prima del previsto?

IL MESSAGGIO PER IL FRATELLO

In attesa di trovare il vero amore, Claudio Merangolo si sta consolando con l’affetto di una delle persone più importanti della sua vita. Su Instagram, l’ex corteggiatore di Alex Migliorini, ha pubblicato una foto bellissima in compagnia del fratello a cui ha dedicato delle parole ricche d’amore. “Ho sempre avuto paura potessi guardarmi con occhi diversi. È sempre stata una paura infondata però perché nel momento in cui ho deciso di confidarti chi sono mi hai sorriso e mi hai detto che mai nulla avrebbe cambiato qualcosa e che la mia felicità sarebbe stata la tua. Oggi posso dire che sei la mia felicità e spero che tutti coloro che non riescono a confidare alle persone care chi sono possano e abbiano il coraggio di farlo senza avere paura”, ha scritto Claudio che, anche grazie all’esperienza a Uomini e Donne, ha capito quanto siano importanti i veri affetti.

Ho sempre avuto paura potessi guardarmi con occhi diversi. È sempre stata una paura infondata però perché nel momento in cui ho deciso di confidarti chi sono mi hai sorriso e mi hai detto che mai nulla avrebbe cambiato qualcosa e che la mia felicità sarebbe stata la tua. Oggi posso dire che sei la mia felicità e spero che tutti coloro che non riescono a confidare alle persone care chi sono possano e abbiano il coraggio di farlo senza avere paura. #grazie #vivere #senzapaura ???? Un post condiviso da CM (@claudiomerangolo) in data: 19 Nov 2017 alle ore 09:54 PST

© Riproduzione Riservata.