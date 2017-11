DUE STELLE NELLA POLVERE/ Su Rete 4 il film con George Peppard (oggi, 21 novembre 2017)

Due stelle nella polvere, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 21 novembre 2017. Nel cast: George Peppard e Dean Martin, alla regia Arnold Laven. La trama del film nel dettaglio.

21 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GEORGE PEPPARD

Il film Due stelle nella polvere va in onda su Rete 4 oggi, martedì 21 novembre 2017, alle ore 16.40. Una pellicola di genere western che è stata realizzata negli Stati Uniti nel 1967, il cui titolo originale è Rough Night in Jericho. La regia è stata diretta dal regista Arnold Laven con il soggetto che è stato scritto da Marvin H. Albert il quale si è occupato anche della stesura della sceneggiatura con la collaborazione di Sydney Boehm. Il montaggio è stato eseguito da Ted J. Kent, le musiche della colonna sonora sono state composte da Don Costa e la fotografia è stata curata da Russell Metty. Nel cast sono presenti tantissimi attori che hanno partecipato a diversi film di questo genere come George Peppard, Dean Martin, Jean Simmons, John McIntire, Slim Pickens e Don Galloway. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

DUE STELLE NELLA POLVERE, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Nel vecchio e selvaggio west, una cittadina di nome Jericho è alle prese con le malefatte di un banda di criminali capeggiata dallo spietato Flood, un bandito dai modi di fare piuttosto cruenti. Facendo leva sulla violenza, Flood tiene praticamente sotto il proprio controllo e dominio l’intera cittadina facendo il bello ed il cattivo tempo. Non c’è cosa che possa accadere all’interno del territorio di Jericho che non sia voluta da Flood che è ben al di sopra della legge. L’unica che sembra essere in grato di tenergli testa è la bella Mollie, proprietaria di un’agenzia di trasporti che ovviamente risente in maniera importante delle prepotenze di Flood. In realtà Mollie gode per il momento di una certa libertà d’azione che le viene concessa dallo stesso Flood in quanto quest’ultimo è innamorato di lei. Naturalmente si tratta di un amore non corrisposto ma Flood non si da per vinto certo che primo o poi la donna possa essere sua come del resto tutto quello che c’è a Jericho. Un giorno una diligenza che sta per arrivare nella cittadina viene assalita dalla banda di Flood. Sulla diligenza ci sono due amici di Mollie che sono arrivati dopo precisa richiesta di quest’ultima, si tratta di Dolon e di Ben Hickman con quest’ultimo che dovrebbe diventare il socio della stessa donna. Dopo l’assalto i due restanti abbastanza esterrefatti di come la rapina sia avvenuta senza che le forze dell’ordine locali e segnatamente lo sceriffo non solo non sia intervenuto ma non sembra minimamente interessato a dare inizio alle consuete indagini. Comunque Dolon e Ben iniziano a dare una mano a Mollie il che arreca un enorme fastidio a Flood soprattutto quando quest’ultimo si rende conto che la donna ha un debole per Dolon. Tuttavia, quest’ultimo non appare intenzionato a stabilirsi per sempre a Jericho anche perché non vorrebbe avere uno scontro con Flood visto il cambiamento del suo stile di vita rispetto ad un passato che lo ha visto quale eccezionale pistolero. Mollie però saprà toccare le giuste corde per ottenere il suo aiuto e quindi riuscire a liberare una volta per tutte Jericho dall’oppressione di Flood e della sua banda di criminali.

