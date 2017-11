ERIKA / La concorrente pugliese approda in finale (Hell’s Kitchen Italia 2017)

La giovane Sous Chef pugliese di 28 anni, Erika, è uno dei concorrenti che sono riusciti ad approdare alla finalissima di Hell’s Kitchen in onda questa sera su Sky Uno HD.

21 novembre 2017 Francesca Pasquale

Erika, finalista Hell's Kitchen

TANTO TALENTO E GRINTA

Questa sera va in onda l’attesa finale della trasmissione culinaria Hell’s Kitchen in onda su Sky Uno Hd. Un talent che vede come protagonista il celeberrimo chef Carlo Cracco ed una serie di giovani talenti della cucina italiana come nel caso di Erika, la Sous Chef pugliese che è riuscita nell’impresa di approdare in questo ultimo atto. Erika è nata a Mesagne in provincia di Brindisi, ha 28 anni e sin da quando aveva soltanto 11 anni ha iniziato ad appassionarsi alla cucina dando una mano alla propria famiglia proprietaria di un ristorante in terra pugliese. Ancora oggi Erika lavora nel ristorante di famiglia ricoprendo il ruolo di aiuto cuoco. Ha una carattere molto deciso che ha ampiamente messo in mostra durante il proprio percorso all’interno della trasmissione proposto sulla piattaforma satellitare di Sky. Tra poche ore sapremo se Erika avrà trovato le energie per riuscire a fare questo ultimo e decisivo passo verso la vittoria.

“VOGLIO CRESCERE ANCHE COME PERSONA”

La giovane Sous Chef pugliese Erika è riuscita nell’impresa di raggiungere la finale di questa edizione di Hell’s Kitchen dimostrando non solo talento ma anche tanta grinta. Grinta che si era già potuta apprezzare nella video intervista di presentazione in cui aveva detto: “Ciao a tutti sono Erika, ho 28 anni, vengo da Ostuni in provincia di Brindisi. Lavoro in cucina con mio padre, sono il suo braccio destro. La mia cucina è donna.. credo che il piatto debba essere sempre molto colorato, debba avere delle guarniture eccellenti perché prima di arrivare al palato deve prima arrivare all’occhio. Da questa esperienza mi aspetto grandi cose nel senso che principalmente voglio crescere anche come persona perché sono stata sempre tenuta in una campana di vetro.. sicuramente avrò paura di rovinarmi lo smalto, i miei collegi in brigata già hanno iniziato a prendermi in giro.. io non sono questa persona, certo curo molto l’immagine, mi piace farlo da quando sono piccola”.

TANTA CAPACITÀ DI AUTOCONTROLLO

Nella stessa video intervista Erika aveva anche parlato di come avrebbe reagito ai forti rimproveri dello chef Carlo Cracco lasciando presagire una capacità di controllo di se stessa: “Sono pronta a ricevere la critiche di chef Cracco.. non so come possono reagire.. stando in cucina con mio padre e anche lui è lupo e se può spende qualche parola negativa nei miei confronti e magari la vedrò come un’offesa fatta da mio padre e nella maggior parte dei casi io rido.. spero di prenderla al meglio anche perché non sono una persona tanto permalosa”. Un autocontrollo che Erika non sembra avere in queste ultime battute del programma nei confronti dell’altro finalista Mohamed, con il quale lo spirito di competizione è molto alto. Infatti, durante una delle ultime puntate i due concorrenti si sono beccati continuamente con Erika che s’è le cavata egregiamente mostrando grande autorità. Clicca qui per vedere il video.

