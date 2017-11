Elettra Lamborghini/ Scherzo delle Iene agli “amanti” dell'esuberante ereditiera

Elettra Lamborghini, scherzo delle Iene agli “amanti” dell'esuberante ereditiera. Le ultime notizie: dalla rissa a Mtv Super Shore al servizio del programma di Italia 1

21 novembre 2017 Silvana Palazzo

Elettra Lamborghini a Le Iene Show

“Tutti gli amanti di Elettra Lamborghini”, si chiama così lo scherzo che hanno realizzato Le Iene e che andrà in onda stasera. Nella puntata di oggi, martedì 21 novembre, ci sarà spazio anche per le risate, oltre che per i tanti servizi di approfondimento e di inchiesta. Sono tanti gli scherzi organizzati dal programma condotto da Ilary Blasi e Teo Mammuccari ai vip del mondo dello spettacolo: da Fedez a Eva Henger, passando per quello a Marco Travaglio, uno dei più apprezzati. Oggi tocca a Elettra Miura Lamborghini, che però non sarà vittima della mente diabolica del programma: sarà lei a compierlo ai danni di alcuni malcapitati ragazzi. Cosa dobbiamo aspettarci dallo scherzo di oggi de Le Iene? “Cosa fareste se una serie di eventi incredibili interrompesse proprio sul più bello la vostra notte di passione con la ricca ereditiera di una delle più importanti case automobilistiche del mondo?”, questo l'unico indizio dato dal programma di Italia 1 attraverso la sua pagina social.

ELETTRA LAMBORGHINI A LE IENE DOPO LA RISSA A MTV

Elettra Miura Lamborghini aveva promesso che avrebbe smesso con le provocazioni, invece recentemente è stata protagonista di una rissa in diretta con una concorrente del programma MTV Super Shore. La concorrente Danik è arrivata alle mani con l'esuberante ereditiera durante una puntata del reality show. Non possiamo parlare di uno scontro fisico, perché sarebbe riduttivo: Elettra ha proprio steso a terra l'avversaria. La rissa si è consumata sul pullman quando l'ereditiera, in risposta ad alcune battute dell'altra concorrente, l'ha afferrata per i capelli. La situazione sembrava prontamente placata grazie all'intervento degli altri concorrenti, ma nella hall dell'albergo Danik è corsa incontro alla Lamborghini scatenando la reazione di Elettra che l'ha stesa a terra in una sola mossa. L'ereditiera dunque continua a far parlare di sé, in un modo o nell'altro, non solo per il suo carattere esuberante, ma anche per le sue doti nascoste da pugile.

© Riproduzione Riservata.