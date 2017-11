Ester Glam/ Uomini e Donne, tornerà in studio da Paolo Crivellin? Il messaggio della corteggiatrice

Ester Glam, la corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo l'addio al trono di Paolo Crivellin, pensa alla carriera sperando di poter diventare un'attrice.

21 novembre 2017

Sembrava fosse proprio lei la scelta di Paolo Crivellin, invece Ester Glam lascerà proprio oggi lo studio di Uomini e Donne dopo aver visto il bacio tra il tronista e Giorgia. Subito dopo la sua uscita di scena, Ester ha pubblicato un messaggio con il quale ha voluto fare un resoconto del suo percorso oltre che ringraziare tutti. "Con questa foto volevo ringraziare tutte le persone che mi scrivono e tutte le persone che sono riuscite a capire anche se in poco tempo come sono fatta e ad apprezzarmi. - scrive Ester su Instagram - Sono una persona senza peli sulla lingua e per me il rispetto e la chiarezza sono la prima cosa. Ho le idee chiare su ciò che voglio nella mia vita e semplicemente non l'ho trovato in questo programma a cui ho partecipato, nonostante per me sia stata una bellissima esperienza. Mi scrivete in tantissimi preoccupandovi per me e volevo dirvi che io sto bene. Sono fiera di me e del percorso che ho fatto e sono felice di esserne uscita da persona pulita quale sono e mettendoci la faccia dall'inizio alla fine. Questo sorriso è per voi che mi sostenete , supportate e spendete anche un solo secondo del vostro tempo per me. GRAZIE" conclude. (Anna Montesano)

COS'È ACCADUTO DOPO L'ADDIO A UOMINI E DONNE

Bella da togliere il fiato, sorriso contagioso e fisico mozzafiato: è questa Ester Glam che ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne dopo poche puntate. Arrivata nel programma di Maria De Filippi per conquistare il cuore di Paolo Crivellin, Ester Glam sembrava avere le carte in regola per arrivare fino in fondo ed essere la scelta del tronista. Anche il pubblico del trono classico era tutto dalla sua parte, convinto che sarebbe stata proprio lei la ragazza scelta da Paolo Crivellin. Nel corso delle ultime registrazioni del trono classico, però, a causa dell’atteggiamento del tronista che ha cominciato a dedicarsi anche alle nuove corteggiatrici, Ester Glam ha preferito lasciare il programma piuttosto che restare in trasmissione a riscaldare la sedia. L’autoeliminazione di Ester ha deluso fortemente i fans del trono classico che hanno sperato in un ripensamento della ragazza che, tuttavia, non è arrivato. Da parte sua Paolo, pur avendo provato un interesse nei confronti di Ester, non ha provato a farle cambiare idea. Ester, infatti, non ha alcuna intenzione di tornare in trasmissione e, ad oggi, è molto concentrata sulla sua carriera.

Il sogno di Ester Glam è quello di poter diventare un’attrice. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha già diverse esperienze alle sue spalle e, in futuro, spera di poter realizzare il sogno lavorando in progetti importanti. Dopo l’addio al trono di Paolo Crivellin, così, Ester Glam si sta dedicando alla sua carriera. Su Instagram, pubblica continuamente foto in cui sfoggia la sua bellezza conquistando like e commenti da parte dei followers. “Sei spettacolare”, “Bella è dire poco”, “che meraviglia”, “Consiglio a Paolo una bella visita dall’oculista visto che non gli piace una bellezza del genere”, “Sei uno spettacolo”, “favolosa”, scrivono i fans che non riescono a comprendere come a Paolo non possa piacere dal punto di vista fisico Ester. Per la Glam, però, il percorso a Uomini e Donne fa già parte del passato. Nel suo futuro, ora, c’è solo la carriera.

