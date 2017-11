FEDEZ/ E Chiara Ferragni: il figlio si chiamerà Leone, video (Stasera Casa Mika)

Il rapper milanese Federico Leonardo Lucia noto come Fedez sarà questa sera ospite nella nuova puntata dello spettacolo Stasera Casa Mika in onda sulle frequenze di Rai 2.

Fedez a Stasera Casa Mika

VENERDÌ ESCE LA RISTAMPA DI COMUNISTI COL ROLEX

A Stasera Casa Mika tanti ospiti d’onore tra cui il rapper milanese Federico Leonardo Lucia meglio conosciuto dai propri fan con il nome d’arte di Fedez. Nello specifico Fedez si sottoporrà ad una intervista sui generis mentre si trova all’interno della vasca della casa dell’artista britannico. Tra l’altro in questi giorni Fedez sta per tornare protagonista sullo scenario musicale nostrano grazie alla ristampa dell’album Comunisti col Rolex. Una ristampa che includerà un dvd con il concerto tenutosi il 10 aprile ed alcuni inediti: Sconosciuti da una vita, Devi morire, Perdere la testa, il Kaos è chiuso e soprattutto Favorisca i sentimenti. Quest’ultima è la canzone che Fedez ha scritto per la propria fidanzata Chiara Ferragni dalla quale aspetta un bambino, e che presentò durante il concerto all’Arena di Verona con tanto di proposta di matrimonio. Clicca qui per rivedere il video di quel momento magico.

FEDEZ-FERRAGNI, UNA GRAVIDANZA CONDIVISA

La famosa fashion blogger Chiara Ferragni e Fedez ormai da diversi mesi stanno portando avanti una bellissima storia d’amore che ha visto come apice la proposta di matrimonio palesata da Fedez durante un concerto all’Arena di Verona e l’annuncio dello stato interessante della stessa Ferragni. Una gravidanza che la coppia sta letteralmente condividendo con i tantissimi fan che puntualmente li seguono sui social network con tanto di pubblicazione di ecografia nelle quali si possono apprezzare le prime istantanee del loro primo figlio. La stessa Chiara non solo ha scritto frasi informative sull’evoluzione della gravidanza del tipo “Il piccolo sta crescendo, un’emozione incredibile sentirlo muoversi” ma ha anche voluto cercare tra i fan possibili consigli postando “ogni consiglio è ben accetto”. In attesa di conoscere ulteriori novità in merito vi ricordiamo che Fedez e la Ferragni hanno scoperto trattarsi di un maschio e che hanno anche già scelto il nome ed ossia Leone.

