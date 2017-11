Fabrizio Frizzi/ Come sta? La prima uscita dopo l'ischemia: a passeggio con moglie e figlia (ultime notizie)

Fabrizio Frizzi, come sta? La prima uscita del conduttore dopo l'ischemia: sul settimanale Chi le foto a passeggio con moglie e figlia. Le ultime notizie sulle sue condizioni di salute

21 novembre 2017 Silvana Palazzo

Fabrizio Frizzi (Foto: settimanale Chi)

Fabrizio Frizzi sta meglio: la certezza arriva dalle foto della prima uscita del conduttore televisivo dopo la malattia. Colto da una lieve forma di ischemia meno di un mese fa, Frizzi sembra essersi ripreso molto bene. Le immagini sono state scattate dal settimanale Chi, in edicola da domani mercoledì 22 novembre: sono le uniche che testimoniano la sua ripresa verso la vita di sempre. Il conduttore stava registrando una puntata dell'Eredità quando è stato colto dal malore. Da qualche giorno ha lasciato l'ospedale e quindi è tornato a casa. Fotografato mentre passeggia con la moglie Carlotta e la figlia Stella, Frizzi è apparso sorridente e disteso nelle foto del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il suo sorriso è la migliore rassicurazione per amici e telespettatori che lo amano e che hanno seguito con ansia e preoccupazione il decorso della sua malattia. Il conduttore sta dunque ritornando pian piano alla vita di sempre protetto dall'affetto della moglie e della figlia.

FABRIZIO FRIZZI, COME STA? PRIMA USCITA DEL CONDUTTORE

Fabrizio Frizzi torna a mostrarsi in pubblico: dopo la grande paura dell'ischemia e i dubbi sulle sue reali condizioni di salute, il conduttore è uscito per una passeggiata in famiglia. Insomma, questo è un passo avanti importante verso la definitiva e completa guarigione. Carlo Conti lo aspetta di nuovo in tv, ma per ora è meglio se ritrova le forze in famiglia Per il piccolo schermo c'è ancora tempo... Nei giorni scorsi lo stesso Fabrizio Frizzi aveva rassicurato i fan con un bel post su Facebook: “Cari amici sono felice di potervi scrivere per dirvi che combatto per riprendermi... Grazie a tutti per i messaggi che piano piano leggerò e che mi daranno forza per superare questa brutta avventura. Un abbraccio a tutti”. Le foto di Chi sono la rassicurazione migliore: il suo sorriso scalda il cuore e spazza via tutta la paura accumulata in questi giorni. Ora tutti possono tirare un sospiro di sollievo.

