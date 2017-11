Fidanzato Mika/ Con Andreas Dermanis Natale a Miami (Stasera Casa Mika)

Il cantante britannico di origini libanesi Mika assieme al proprio storico fidanzato Andreas Dermanis, festeggerà il Natale a Miami nella casa di famiglia.

21 novembre 2017 Francesca Pasquale

Mika questa sera tornerà protagonista della prima serata di Rai 2 con una nuova appassionante e divertente puntata dello show Stasera Casa Mika. Un artista che negli ultimi anni ha saputo conquistare i favori del pubblico italiano facendosi apprezzare non solo come cantante ma anche e soprattutto come uomo di spettacolo. Un personaggio amato anche per il suo modo di essere semplice, schietto e sincero. Tutte caratteristiche che lo hanno reso felice anche per quanto concerne l’ambito sentimentale come del resto conferma la solida relazione che lo vede da oltre dieci anni legato al regista britannico di origini greche Andreas Dermanis. Il fidanzato di Mika è un uomo che lavora nel mondo dello spettacolo ma che a differenza di Mika è molto più schivo e riservato soprattutto per quanto concerne le vicende personali. Tuttavia i due hanno una grande qualità in comune ed ossia l’essere tradizionalista rispetto ai rapporti con la famiglia. Infatti, in una recente intervista Mika ha dichiarato: “Il Natale si passa qui (casa paterna a Miami), in fondo Andreas, il mio compagno e io siamo la coppia più tradizionale della nostra famiglia, siamo insieme da 11 anni, una relazione che dura senza averlo programmato”.

PER IL MOMENTO NIENTE FIGLI

In un’altra recente intervista rilasciata al settimanale Ty Style, Mika ha avuto modo di parlare della sua vita quotidiana che lo vede passare moltissimo tempo nella sua casa a Londra assieme al proprio fidanzato Andreas. Nell’intervista ha parlato della casa e dell’impossibilità di progettare allo stato attuale delle cose, un allargamento della famiglia: “Che è piena di libri. C’è molta arte, ci sono i miei due cani, il giardiniere, una persona che cura la casa, il cuoco perché mangiare è bellissimo! E c’è il mio compagno che si ritrova sempre circondato da estranei. Lui ci perde la testa. Allargare la famiglia? Io vivo una vita troppo egoista. Fare 15 mesi di tour equivale a un investimento emotivo gigantesco. Devi avere intorno persone tolleranti, che capiscono e accettano il fatto che ti stai “rovinando” la vita. Con un bambino questo non sarebbe possibile”.

