GIANLUCA IMPASTATO / L'espulsione brucia ancora: ecco le sue ultime dichiarazioni (Grande Fratello Vip 2)

Gianluca Impastato interviene ancora su Instagram, esprimendosi contro la sua espulsione al Grande Fratello Vip 2: a distanza di settimane tale provvedimento brucia ancora.

21 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Gianluca Impastato al Grande Fratello Vip 2017

La seconda edizione del Grande Fratello Vip resterà negli annali del programma per la relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ma anche per le brucianti espulsioni di Gianluca Impastato e Marco Predolin. Il comico e l'imitatore sono stati accusati di avere bestemmiato davanti alle telecamere e per questo la loro avventura si è conclusa prima del tempo, anche se entrambi non hanno affatto gradito tale provvedimento. Soprattutto Impastato si è spesso espresso duramente contro la produzione del GF, che ha scelto un provvedimento eccessivo, considerando che lui pensava di essere vittima di uno scherzo. Chiare le sue affermazioni a Verissimo: "Non mi capacito ancora di questa scelta. Penso di essere stato vittima di un’ingiustizia e rientrerei volentieri nella casa se mi fosse data la possibilità. Lì ho lasciato un pezzo di cuore, ho avuto modo di conoscere persone fantastiche con cui è nata una bella amicizia".

Gianluca Impastato e l'espulsione che brucia ancora

Dopo la sua espulsione dal Grande Fratello Vip 2, Gianluca Impastato ha continuato a presenziare alle dirette del lunedì, pur dimostrando di non avere affatto accettato quando accaduto ormai diverse settimane fa. L'occasione per evidenziare come questa scelta bruci ancora è stato un commento di un suo follower su Instagram. Un suo follower ha infatti chiamato in causa il famoso video dell'armadio di Cecilia e Ignazio, scrivendo: "Al posto tuo sarei inc….to nero, squalificato senza motivo da un programma con ascolti record, mentre la coppietta (Cecilia e Ignazio, ndr) viene coperta all’inverosimile dagli autori per evitare di squalificarli per atti osceni". Inevitabile la risposta di Impastato a queste parole: "Io sono ancora inc...to", a conferma di come sia difficile dimenticare la brutta avventura nel reality show. A distanza di due settimane dalla finalissima, molti telespettatori continuano ad avere l'impressione che siano stati usati due pesi e due misure, con dei concorrenti che sono stati ben più 'coccolati' di altri.

