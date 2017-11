GILBERTO GIL/ Il suo impegno politico in Brasile per la parità tra bianchi e neri (Stasera Casa Mika)

Il musicista e cantante brasiliano Gilberto Gil sarà questa sera ospite nella nuova puntata dello spettacolo Stasera Casa Mika in onda sulle frequenze di Rai 2.

21 novembre 2017 Francesca Pasquale

Gilberto Gil ospite a Stasera Casa Mika

L’IMPEGNO POLITICO

Anche Gilberto Gil ospite di Stasera Casa Mika che vede il cantante britannico Mika nelle vesti di grande mattatore. Uno show principalmente incentrato sul mondo della musica nel quale prenderanno parte ospiti d’eccezione come nel caso dell’apprezzato musicista e cantante brasiliano. Un’artista in attività ormai dal 1967 che nel corso dei decenni ha saputo conquistare l’apprezzamento del pubblico con brani di genere samba, reggae e rock. In questi giorni, Gilbero Gill si trova in Italia anche in ragione di una serie di concerti che sta tenendo in giro per lo Stivale. Inoltre, in queste ore ha rilanciato il suo impegno politico che lo vede impegnato da anni in Brasile nella lotta di parità dei diritti tra bianchi e neri. Recentemente ha scritto un post nel quale ha evidenziato il suo pensiero: “In Brasile c'è ancora pregiudizio. C'è ancora disuguaglianza specifica tra i neri, ma le cose sono diminuite. Aumentata la possibilità di inserimento. In un certo senso, c'è ancora più cordialità, comprensione, interrazialità e incrollabilità nella società brasiliana.. C'è una parte che sta superando i problemi, e questo include la resistenza politica, la lotta per la cittadinanza, la lotta per l'inclusione e l'auto-riconoscimento”.

LA CARRIERA DI GILBERTO GIL

Gilberto Passos Gil Moreira meglio conosciuto semplicemente con il nome d’arte di Gilberto Gil, è un musicista e cantante brasiliano nato a Salvador il 26 giugno del 1942. Suo padre era un medico mentre Gil ha iniziato a subire il fascino della musica già alla tenera età di 8 anni suonando l’accordeon (corrisponde alla nostra filarmonica). La sua carriera è iniziata negli anni Sessanta con Gil che collabora con Veloso non solo sul piano artistico ma anche politico incitando alla ‘ribellione’ il popolo. Una posizione che evidentemente non piacque alla dittatura militare in atto tant’è che dovette andare in esilio a Londra assieme a Veloso. Il suo ritorno in Brasile è avvenuto nel 1973 e da lì in poi è un susseguirsi di album che ottengono un enorme successo non solo in Sudamerica ma anche in tanti altri Paesi nel mondo, come Expresso 2222, Rafavela, Quilombo, Soy Loco por ti America, Tropicalia, Indigo Blue, Luar, Copacabana Mon Amour ed ultimo soltanto in ordine cronologico The South African meeting of Viramundo.

