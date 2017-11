GLI SPIETATI/ Su Iris il film con Clint Eastwood e Morgan Freeman (oggi, 21 novembre 2017)

Gli spietati, il film in onda su Iris oggi, martedì 21 novembre 2017. Nel cast: Clint eastwood che ha diretto anche la regia, Morgan Freeman e John Harris. Il dettaglio della trama.

21 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

CLINT EASTWOOD NEL CAST

Il film Gli spietati va in onda su Iris oggi, martedì 21 novembre 2017, alle ore 21.00. Si tratta di una pellicola che è stata girata nel 1992, la cui regia fu ricoperta da Clint Eastwood di cui fu anche produttore e interprete assieme al grande Gene Hackman, Morgan Freeman e un ritrovato John Harris, per molti conosciuto nei ruoli del capitano Nolan ne 'L'Orca Assassina' ma, nel tempo protagonista di tanti film indimenticabili in cui il western è comparso più volte come nel caso de 'La vendetta dell'Uomo Chiamato Cavallo', sequel del 1976 del pluri-premiato 'Un Uomo Chiamato Cavallo' del 1970 e di tanti film soprattutto storici. Un cast d'eccezione nei quali anche i comprimari sono di alto pregio come nel caso dell'attore Saul Rubinek, recentemente apprezzato nel film del 2010 'La Versione di Barney' o la bravissima Frances Fisher già nel cast di film di successo come 'Titanic', 'La casa di Sabbia e Nebbia' al fianco di Ben Kingsley, nel recente passato in una difficile parte all'interno di un film documento basato su una storia vera di una donna reduce dall'Olocausto, 'Woman in Gold' film diretto da Simon Curtis. 'Gli Spietati' è un film che può appartenere solo alla filmografia di Clint Eastwood, cinico e disilluso nei confronti di un'America da lui dipinta con nuance realistiche e poco convenzionali con il 'Grande sogno Americano'. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.,

GLI SPIETATI, LA TRAMA DEL FILM

Nel ruolo di William "Will" Munny, Eastwood interpreta la parte di un ex-pistolero in vecchio stile 'colt e whisky', stanco di essere uno stereotipo eppure pronto a riportare giustizia nei torti subiti. In questo caso è la prostituta di un bordello a subire: sfregiata in volto da due cow-boy biechi, sulle loro tracce vengono ingaggiati pistoleri ed ex-pistoleri di professione, mira precisa e grilletto facile. Uno di loro è proprio William Munny ed assieme a lui si uniscono il vecchio amico Ned Logan (Morgan Freeman) e Bob 'l'Inglese (Richard Harris). Della compagnia di vecchietti dalla pistola facile fa parte anche uno sceriffo con il senso della giustizia personale, Little Bill Daggett (Gene Hackman), conosciuto per la sua propensione a trattare male i buoni e bene i cattivi, ma non se ne sa il motivo. Se la compagnia cattura e uccide i due pistoleri colpevoli, riceverà, colletta tra tutte le prostitute del bordello, la somma fantastica per l'epoca di ben mille dollari. Questo gruppetto di vecchi sfiduciati, ma bisognosi di dollari fruscianti, parte alla ricerca dei due cow-boy, a loro si aggiunge anche il giovane aspirante pistolero Kid Schofield, dalla mira scarsa ma dall'ambizione più alta della sua taglia. Munny e i suoi amici partono per la loro missione che prevede solamente una soluzione, uccidere gli sfregiatori. Munny non ha nulla da perdere, dopo anni felici conducendo un ranch nel Kansas, perdendo la moglie per colpa del vaiolo, perde anche ogni motivo di essere felice ma in questo viaggio di caccia, cercherà valori come l'amicizia, la giustizia in un'atmosfera dove prevale la puzza di polvere da sparo e il nichilismo innaffiato di buon whisky del vecchio e caro West.

© Riproduzione Riservata.