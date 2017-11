Grande Fratello Vip 2017 / Nomination, eliminato e pagelle: game over per Cecilia Rodriguez

I TOP DELLA PUNTATA

Tra i top dell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2017 figurano sicuramente i nomi di Aida Yespica e Daniele Bossari. I due concorrenti volano direttamente in finale, dopo aver assaporato l'amaro gusto di una finta eliminazione. Gli autori del programma hanno ideato un complesso meccanismo di televoto che alla fine, grazie ai telespettatori, ha permesso ai due vip di continuare la propria avventura nella casa. Chi invece ha finito il gioco, è Cecilia Rodriguez. La modella argentina ha perso il duello del televoto e ha dovuto lasciare l'amato Ignazio Moser. Dopo essersi promessi amore eterno davanti alle telecamere, la nuova coppia del Grande Fratello si è divisa. Moser è triste senza la sua Cecilia; la sorpresa del padre e la conoscenza della futura suocera non hanno alleviato la sua delusione. Altro personaggio che merita un posto tra i top è Raffaello Tonon. L'ex concorrente della Fattoria è un profilo senza dubbio intrigante, capace di innescare discussioni e confronti di interesse nella casa.

I FLOP DELLA PUNTATA

Anche in questa puntata del Grande Fratello Vip 2017 non mancano i flop e le delusioni della serata. Cominciamo da Alfonso Signorini, apparso non particolarmente brillante. Partecipa poco alla trasmissione, lascia lo scettro a Ilary Blasi e rimane nell'ombra. Il buon Alfonso avrà voluto risparmiare le scintille per le puntate finali? Anche la Gialappa's band ha sposato la linea del profilo basso. Mini intervento a serata inoltrata con un filmato dedicato a Ivana, poi qualche battuta con la Blasi e i saluti. Tra i concorrenti male Lorenzo Flaherty, nel senso che giunti a questo punto del programma, sembra sempre più appagato. Lo stesso discorso varrebbe per Luca Onestini, che ormai inganna il tempo con gli scherzi a Tonon. E Giulia De Lellis? Vive serenamente la marcia verso la finalissima, convinta di poter portarsi a casa sul serio l'edizione 2017 del GF.

