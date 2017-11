Hell’s Kitchen Italia 2017 / Finale, anticipazioni: chi vincerà tra Erika, Mohamed e Tommaso? (21 novembre)

Hell's Kitchen Italia, anticipazioni finale del 21 novembre 2017: chi vincerà la quarta stagione del cooking show presentato dallo Chef Carlo Cracco? Ecco i tre finalisti.

21 novembre 2017

Hell’s Kitchen, la finale

Questa sera, martedì 21 novembre a partire dalle 21.15 in onda su Sky Uno HD, andrà in onda la finalissima di Hell’s Kitchen Italia 2017, chi vincerà tra Erika, Mohamed e Tommaso? Questa quarta edizione del cooking show terminerà con la consacrazione del quarto vincitore del programma che reputano il più “infernale” della televisione italiana. Colui/lei che conquisterà il primo posto, otterrà anche il desiderato titolo di Executive Chef di uno dei ristoranti del JW Marriott Venice Resort Spa sull’Isola delle Rose a Venezia. Carlo Cracco come sempre, ha in serbo delle sorprese di tutto rispetto, a cominciare dalle prove sempre più difficoltose con la tensione dei concorrenti che salirà alle stelle. Il rischio di “cadere” ad un passo dal traguardo è veramente significativo. Erika è una Sous Chef pugliese di 28 anni che ha avuto la bravura e la capacità di portare nella cucina del programma tanto colore e molta passione. Poi c’è Mohamed, il 31enne di origine marocchina adottato dal trentino che vuole aprire un ristorante a Marrakech. In ultimo, Tommaso, il ragazzo abruzzese che dirige la cucina di famiglia e sogna di poter diventare uno chef stellato.

Hell’s Kitchen Italia verso la finale: intanto Carlo Cracco perde una stella

I tre finalisti di Hell’s Kitchen Italia 2017, dovranno comprovare di avere tutte le competenze per poter vincere la quarta edizione del cooking show. Durante lo step finale, i due finalisti mostreranno il loro menù e ricompariranno alcuni degli ospiti di questa edizione, tra cui il Signor Scardovelli. Sarà quindi fondamentale occuparsi proprio di ogni dettaglio per dare il massimo verso le battute finali. Al termine di quest’altra prova, sarà Carlo Cracco a prendere la decisione: chi sarà coronato quarto vincitore di Hell’s Kitchen Italia? Proprio lo Chef stellato è al centro delle "cronache in cucina" del periodo per aver perso una stella Michelin. Il suo ristorante sta per cambiare i suoi locali trasferendosi in via Victor Hugo alla Galleria. Probabilmente, questo cambio ha portato la guida a levargli una stella. Su dissapore.com però, scopriamo che Massimo Bernardi ha chiesto direttamente a Michael Ellis, direttore internazionale delle Guide Michelin. Ciò che ha scoperto è che esiste: “qualche disparità di livello tra i piatti”, senza negare “imprecisioni ravvedute dagli ispettori della guida”, in particolare “la cottura degli ingredienti”. Lo chef però, non sembra nemmeno tanto preoccupato: “Le stelle è preferibile prenderle invece che perderle” – è stata la sua risposta. - ma sapevo io per primo di avere necessità di una svolta, per questo ho smesso di registrare Masterchef un anno fa. E siccome quando chiuderemo il ristorante di via Hugo, alla fine del mese, si chiuderà un’epoca, e all’inizio 2018 se ne aprirà un’altra, questa volta in Galleria, è giusto ricominciare daccapo”.

