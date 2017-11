ILARY BLASI/ La gaffe su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, video (Grande Fratello Vip 2)

Ilary Blasi, durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip 2, ha fatto una gaffe su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il pubblico critica la conduzione della moglie di Totti.

21 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Ilary Blasi

Durante le oltre quattro ore di diretta dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2, la conduttrice Ilary Blasi si è lasciata andare a una gaffe che ha fatto esplodere in una risata il pubblico in studio: “Ignazio scusa, puoi andare in Cecilia?”. La moglie di Francesco Totti si è subito corretto: “Scusa, volevo dire in cucina: puoi andare in cucina!”. Ma il danno ormai era fatto. Se il pubblico in studio è scoppiato, il popolo del web invece ha infierito sullo “scivolone” della conduttrice: “#gfvip Ignazio puoi andare in Cecilia? Ilary per me hai vinto tutto posso anche morire adesso!” e “Ignazio scusa, puoi entrare in Cecilia? Ah Ilary l'ha detto davanti a milioni di telespettatori. Ahah epico #gfvip”, hanno scritto alcuni utenti. E ancora: “E comunque Ilary ieri aveva Cecilia sempre in bocca #GFvip” e “Ha fatto più gaffes Ilary in questa edizione del #gfvip che Giurato in tutta la sua carriera". Ecco il momento della puntata di ieri sera in cui la Blasi ha fatto la gaffe: si può notare la reazione scioccata e divertita di Ignazio Moser:

CRITICHE PER I LARY BLASI

La conduzione di Ilary Blasi è stata molto criticata ieri sera. Il pubblico da casa ha criticato la conduttrice per essere troppo di parte, penalizzando altri concorrenti: “Mi spiegate che senso ha far condurre il #gfvip a Ilary Blasi che non ha un minimo di tatto. Tratta male Ivana e esalta quei montati di testa dei Rodriguez. Io rivoglio Alessia Marcuzzi e visto che ci siamo fuori anche Signorini”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Io non seguo il #GFvip ma mi sono ritrovato il video della sorpresa a Ivana e l'ho visto e... quanto è stata cafona Ilary? Boh”. Altri hanno criticato i numerosi errori fatti dalla conduttrice nel corso della puntata: “Mia nonna quando chiama noi nipoti per nome fa meno confusione di Ilary Blasi #GFvip” e “Stasera Ilary parla peggio dei Rodriguez e di Amanda Lear messi insieme. #GFvip”. Tanti sono rimasti delusi dello spazio - troppo - dedicato a Cecilia Rodriguez: “Ilary puoi specificare che solo a te e Signorini emoziona questa storia? No perché qui a tutta Italia fa solo schifo. #GFVIP”.





