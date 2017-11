Il Segreto / Raimundo non si trova: il terribile annuncio della Guardia Civile (Anticipazioni 21 novembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 21 novembre: Raimundo non si trova e la Guardia Civile annuncia la fine delle ricerche. Le speranze di trovarlo ancora vivo diminuiscono...

21 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Passano i giorni e le puntate de Il Segreto continuano ad andare in onda anche se non arriva nessuna novità riguardo le sorti di Raimundo. Dopo l'esplosione avvenuta nella chiesa in cui l'uomo avrebbe dovuto sposare Donna Francisca, di lui si sono perse le tracce a differenza di quanto accaduto per le altre persone rimaste ferite. Raimundo sembrerà essere svanito nel nulla e la Guardia Civile comincerà a perdere le speranze: per questo verrà comunicato a Donna Francisca e ad Emilia che, dopo lo spostamento di tutte le macerie causate dall'esplosione, le ricerche non potranno proseguire ulteriormente e che il loro caro dovrà essere dato ufficialmente per morto. Sarà dunque questa la sorte del povero patriarca? Emilia non sembrerà volersi rassegnare all'inevitabile, mentre ben diverso sarà il comportamento della Montenegro: cosa avrà davvero in mente la ricca signora?

Il Segreto: Raimundo è morto davvero?

Mentre le speranze riguardanti Raimundo saranno appese al lumicino, alcuni suoi familiari avranno ben altro a cui pensare nella puntata de Il Segreto di oggi. Sarà questo il caso di Matias, sempre più confuso a causa dei suoi sentimenti altalenanti su Beatriz: se da un lato continuerà a rifiutarla, dall'altro faticherà a nascondere il fortissimo sentimento che nonostante tutto lo legherà a lei. E con la testa tra le nuvole, il ragazzo commetterà un grave errore che scatenerà la rabbia di Alfonso: perderà il suo taccuino, all'interno del quale c'era una grossa somma di denaro. Nel frattempo, Beatriz sarà sempre più coinvolta dalla sua amicizia con Luisa, che ha portato a Los Manantiales il buonumore di cui lei e Camila avevano bisogno. Durante l'assenza del padre Hernando, la piccola di casa farà anche la conoscenza con le divinità della tradizione cubana, adorate ancora dalla padrona di casa e dalla sua cara amica.

