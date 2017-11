JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ / Gli Jelena sono tornati: i fan approvano ma la famiglia di lei...

Justin Bieber e Selena Gomez stanno insieme: le foto non lasciano spazio ai dubbi ma la famiglia di lei continua a non gradire questo ritorno di fiamma.

21 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Gli Jelena sono ufficialmente tornati: sebbene la coppia non abbia ancora pubblicato sui propri seguitissimi profili foto in cui appaiono insieme, i paparazzi sono costantemente al loro seguito e qualche giorno fa li hanno sorpresi in atteggiamenti inequivocabili. Dopo averli visti passeggiare in un parco di Los Angeles e averli sorpresi in chiesa, a teatro e al ristorante, non poteva mancare la prova del bacio in circostanze non troppo romantiche: durante una partita di hockey del cantante, Selena era tra il pubblico e durante una pausa si è avvicinata a lui per baciarlo. Dunque ormai non ci sono più dubbi: proprio come nelle migliori soap opera, Justin è riuscito a riconquistare il suo primo amore, facendole dimenticare i tanti errori commessi nel passato. La stella della Disney è di nuovo innamorata e crede nel cambiamento (per altro, confermato anche dai fatti) ma diverso è il caso della sua famiglia: alcuni parenti, infatti, continuano a dirsi contrari a questo riavvicinamento, avvenuto dopo tante sofferenze patite dalla giovane attrice.

Justin Bieber e i suoi nuovi riconoscimenti

Nelle ultime settimane, Justin Bieber ha ripreso a far parlare di sé soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata. Il suo ritorno di fiamma con Selena Gomez è sulla bocca di tutti gli appassionati di gossip e di musica, ma ci sono novità anche per quanto riguarda la sua carriera? Il 2017 è stato tutto sommato un anno fortunato per il canadese che ha ottenuto importantissimi risultati più che altro grazie al suo featuring in 'Despacito'. La mega hit dell'anno ha superato ogni record di permanenza al primo posto della Billboard Hot 100 e negli ultimi giorni ha permesso al divo canadese di agguantare un importante risultato anche agli American Music Awards nei quali si è aggiudicato il titolo "Collaboration Of The Year" e "Favorite Song Pop/Rock". Bieber ha inoltre vinto il premio "Favorite Song Rap/Hip-Hop" con "I'm The One".

