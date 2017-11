JW Marriott Venice / Qual è il ristorante premio di Hell's Kitchen Italia 4: lusso a cinque stelle

JW Marriott Venice, qual è il ristorante premio di Hell's Kitchen Italia 4? Il vincitore diventerà Executive Chef: dalla location alle attività, tutto sull'esclusivo resort

21 novembre 2017 Anna Montesano

JW Marriott Venice

Stasera andrà in onda l'ultima puntata di Hell's Kitchen Italia 2017 dalle 21.15 su SkyUno HD e sarà eletto quindi il suo vincitore. Colui o colei che trionferà conquisterà il posto di Executive Chef di uno dei ristoranti del JW Marriott Venice Resort Spa presso l’Isola delle Rose a Venezia. Scopriamo qualcosa in più su questo ristorante. Come viene descritto su Booking.com, uno dei portali più noti nel campo dei viaggi, il JW Marriott Venice Resort & Spa è un resort a 5 stelle che vanta un'isola privata nella laguna veneziana, un centro benessere, una piscina all'aperto e 4 ristoranti. I servizi del JW Marriott Venice includono rigogliosi giardini, una terrazza panoramica con piscina e lettini e una chiesa del XIX secolo. Uno dei ristoranti è specializzato in piatti della cucina italiana, mentre gli altri servono piatti della cucina internazionale. In loco si trovano anche tre bar.

DALLE CAMERE AL RISTORANTE, TUTTO SULL'ESCLUSIVO RESORT

Lussuose e climatizzate, le camere e le suite sono ubicate in edifici separati, tutti raggiungibili a piedi l'una dall'altra, e dispongono di un bagno privato con doccia o vasca. Il Resort offre una serie di attività - culturali, ricreative e sportive - che vi aiuterà ad apprezzare la bellezza dell'Isola delle Rose e a scoprire una Venezia insolita, ed alcune tra le sue tradizioni più affascinanti. Grandissima occasione quindi per chi stasera riuscirà a trionfare. Ricordiamo ora chi sono i finalisti: Erika, Sous Chef, pugliese di 28 anni, Mohamed, 31 anni di origine marocchina e trentino d’adozione che sogna di aprire un ristorante a Marrakech. Tommaso è un giovane abruzzese che aspira a diventare uno chef stellato.

