KEVIN SPACEY / Il suo nome cancellato dalla locandina del film 'Tutti i soldi del mondo'

Le accuse di molestie costeranno caro a Kevin Spacey che, dopo essere stato licenziato da Netflix, non comparirà nel film 'Tutti i soldi del mondo' in uscita il 22 dicembre.

21 novembre 2017 Redazione

Kevin Spacey in House of Cards

Le accuse di molestie ai danni di Kevin Spacey hanno dato vita ad una serie di gravi conseguenze nella sua carriera. Dal giorno in cui alcuni giovani attori hanno iniziato a parlare di alcuni comportamenti decisamente scorretti, per il Premio Oscar i problemi sono stati numerosi sia per quanto riguarda i suoi progetti in televisione che quelli al cinema. È così che la Netflix, dopo avere accertato le sue responsabilità, ha deciso di licenziarlo dalla serie House of Cards. Poco dopo è stata anche la volta del film 'Tutti i soldi del mondo' in uscita il 22 dicembre ma che ha subito un repentino cambiamento con la sostituzione di Spacey a poche settimane dal suo arrivo nei cinema. Il regista Ridley Scott e i produttori della pellicola hanno infatti deciso di rimpiazzare il Premio Oscar nel ruolo di John Paul Getty con il collega 87enne Christopher Plummer.

Kevin Spacey assente dalla locandina di 'Tutti i soldi del mondo'

Mancano solo poche settimane all'uscita di 'Tutti i soldi del mondo', film liberamente tratto dal romanzo Painfully Rich di John Person che racconta il sequestro del nipote dell'uomo più ricco al mondo avvenuto a Roma nel 1973. Non appena le accuse di molestie contro Kevin Spacey sono balzate alle cronache, Ridley Scott ha deciso di sostituirlo con Christopher Plummer, che in poche settimane ha dovuto recitare tutte le scene nelle quali in precedenza era presente l'illustre collega. Ne è conseguita la cancellazione del nome e del volto di Kevin Spacey nella locandina ufficiale del nuovo film, nella quale in precedenza compariva il nome del famoso attore: al suo posto si vedono ora Michelle Williams e Mark Wahlberg che devono fare i conti con l'assedio dei giornalisti, mentre insieme ai loro nomi appare quello del sostituto Christopher Plummer. Un duro colpo per la carriera di Spacey, che difficilmente troverà spazio in futuro tra il cast dei film più importanti di Hollywood.

