LA MASCHERA DI ZORRO/ Su Canale Nove il film con Antonio Banderas (oggi, 21 novembre 2017)

La maschera di Zorro, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 21 novembre 2017. Nel cast: Antonio Banderas e Anthony Hopkins, alla regia Martin Campbell. Il dettaglio della trama.

21 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST ANTONIO BANDERAS

Il film La maschera di Zorro va in onda su Canale Nove oggi, martedì 21 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola che è stata diretta da Martin Campbell e prodotta nel lontano 1998. Il film vede un cast di attori di alto spessore, tra di essi si segnalano Antonio Banderas e Anthony Hopkins, importante anche la presenza nel ruolo di protagonista femminile della bella e brava Catherine Zeta-Jones. La pellicola si basa su una soggetto scritto da Ted Elliott e Randall Jahnson ed è stata prodotta grazie ad una collaborazione tra case di produzioni tedesche ed americane, la distribuzione nel nostro paese è stata invece curata dalla Columbia Pictures. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA MASCHERA DI ZORRO, LA TRAMA DEL FILM

Tutto inizia nel 1821 in Messico, qui le truppe del folle governatore don Rafaèl Montero contrastano l’esercito messicano ma da quest’ultime sono battute. In un ultimo momento di crudeltà il governatore ordina l’impiccagione di tre innocenti. Il cavaliere mascherato però saputo dell’imminenza dell’esecuzione interviene, egli aiutato da due fratelli libera gli innocenti e appone sul collo del governatore con la sua spada il suo biglietto da visita, la famosa zeta di Zorro. Fuggendo Zorro non si avvede che le truppe del governatore lo stanno inseguendo di nascosto, una volta a casa si ritrova con l’abitazione circondata da un battaglione di soldati, dopo una cruenta lotta, nella quale perisce la sua amata moglie egli viene catturato. Viene rapita anche la sua piccola figlia, Elena, e mentre Zorro viene condotto in prigione il governatore si impossessa della piccina con l’intenzione di allevarla come se fosse sua figlia. Vent’anni dopo il governatore ritorna in California e cerca di rintracciare Zorro al secolo De La Vega, dopo una ricognizione in prigione non riesce a riconoscerlo, stante gli effetti della vecchiaia. Zorro però ha contezza di chi sia quell’uomo che in maniera arrogante ha scrutato tutti i prigionieri, e la conferma arriva dalla visione della Z. Egli per questo fugge da dietro le sbarre con l’intenzione di vendicare la morte della moglie, viene bloccato pero dal fatto di riconoscere la figlia, che ormai è un attraente ventunenne. Il vecchio cavaliere mascherato, cambia allora i suoi piani e rintraccia gli amici di un tempo, affidando la sua vita al fratello del complice che nel passato lo aveva aiutato. La sua dovrà essere una vendetta, ma una vendetta che dovrà interessare solamente il crudele ex governatore. Con alcuni stratagemmi i due riescono a far rivivere il mito del cavaliere mascherato, e allo stesso tempo riescono a liberare dalla schiavitù alcuni minatori che sono sfruttati da Montero in un giacimento aurifero. Alla fine del film l’epilogo scontato con De La Vega che duellerà nuovamente con Montero e riuscirà nonostante una grave ferita ad ucciderlo. La fine del film è dedicato al romanticismo, con Elena la figlia di Zorro che dopo aver assistito alla morte del padre si innamora del giovane che aveva aiutato il padre a vincere la sua personale battaglia, e che convolerà a nozze con l’uomo.

