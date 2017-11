LA PRIMA VOLTA (DI MIA FIGLIA)/ Su Rai Movie il film con Riccardo Rossi (oggi, 21 novembre 2017)

La prima volta (di mia figlia), il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 21 novembre 2017. Nel cast: Anna Foglietta e Fabrizia Sacchi, alla regia Riccardo Rossi. Il dettaglio della trama.

21 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

RICCARDO ROSSI ALLA REGIA

Il film La prima volta (di mia figlia) va in onda su Rai Movie oggi, martedì 21 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola ascrivibile al genere delle commedie poco impegnate che è stata prodotta grazie ad una collaborazione tra la Ascent Film e Rai Cinema ed è stata diretta da Riccardo Rossi. La pellicola che è stata distribuita nel nostro paese dalla Universal Pictures si basa su un soggetto scritto da Chiara Barzini e Luca Infascelli insieme allo stesso regista, soggetto che poi successivamente è stato sceneggiato dagli stessi professionisti che lo hanno scritto. Il personaggio principale è interpretato dallo stesso Rossia affiancato da Anna Foglietta e Fabrizia Sacchi, che rispettivamente ricoprono il ruolo di Irene e Marina. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA PRIMA VOLTA (DI MIA FIGLIA), LA TRAMA DEL FILM

Il film si basa sulla vita di Alberto, un medico della mutua. Egli vive separato dalla moglie avendo divorziato poco dopo la nascita della sua primogenita, crescendo la figlia Bianca e cercando di non far pesare alla ragazza la sua mania per l’odine assoluto. Un giorno, pulendo personalmente la stanza della figlia, individua il diario segreto della ragazza, nonostante sappia che sia sbagliato leggere le pagine scritte da Bianca non riesce a frenare la sua curiosità, e scorrendo velocemente quanto scritto, scopre che la figlia si sta apprestando a fare sesso per la prima volta nella sua vita con un ragazzo suo compagno di scuola. Sconvolto da quanto scoperto Alberto cerca di contrastare la volontà della figlia, e alla fine impossibilitato si orienta sul fatto di far sapere alla giovane quali precauzioni prendere, prima del giorno decisivo, in cui si donerà per la prima volta ad un uomo. La strada scelta dall’uomo è quella di invitare a cena una sua cara amica, Marina, dottoressa in un consultorio familiare, ginecologa e per questo motivo molto esperta dei problemi adolescenziali. Alla cena si unisce però in maniera del tutto inaspettata anche il marito di Marina, Giovanni, nonché una collega di Alberto, Irene. Soprattutto con Irene i rapporti di Alberto non sono idilliaci in quanto la donna rappresenta l’esatto contrario di come Alberto accetta la vita, essendo una donna disordinata e stravagante. La cena prende però una piega inaspettata, e la figlia di Alberto assiste di fatto ad una terapia di gruppo che porterà i commensali a svelare le loro prime volte.

