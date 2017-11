La strada di casa fiction/ Anticipazioni seconda puntata: Fausto scopre di avere un’amante (21 novembre)

La strada di casa, anticipazioni seconda puntata 21 novembre: Fausto deve fare i conti con i fantasmi del passato quando scopre di aver avuto un'amante.

21 novembre 2017 Stella Dibenedetto

La strada di casa

La strada di casa, la nuova fiction di Raiuno, ha debuttato ufficialmente la scorsa settimana con grandissimo successo. La prima puntata è stata seguita da 5.764.000 spettatori pari al 23.4% di share. Un successo strepitoso della Rai che si conferma imbattibile con la fiction. Merito non solo di una storia importante ma anche di un cast eccezionale in cui spicca l’incredibile talento di Alessio Boni che veste i panni del protagonista Fausto. Accanto a Boni ci sono poi altri attori straordinari come Lucrezia Lante Della Rovere, Thomas Trabacchi, Sergio Rubini, Christiane Filangieri, Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti, Silvia Mazzieri, Paolo Graziosi, Gianluca Gobbi, Magdalena Grochowska e Marco Cocci. La strada di casa è la storia di un uomo, Fausto, imprenditore e padre di famiglia, a cui la vita decide di concedere una seconda possibilità. Nel corso della prima puntata, Fausto, titolare di un’impresa agricola, sposato da anni con Gloria e padre di tre figli, ha un terribile incidente in seguito al quale resta in coma per cinque anni. Nel frattempo, la scomparsa di Paolo Ghlilardi, un giovane veterinario dell'Asl, convince Ernesto Baldoni, amico di Fausto e superiore di Paolo, che il colpevole della misteriosa scomparsa del giovane possa essere proprio Fausto, autore di un probabile omicidio prima dell'incidente. Quando quest’ultimo si risveglia dal coma, Ernesto che, nel frattempo ha perso il suo posto di prestigio, è convinto di poter finalmente fare luce su tutta la vicenda. Mentre Fausto segue un lungo percorso di riabilitazione, sua moglie Gloria continua a portare avanti la sua nuova storia d’amore con il migliore amico del marito a cui poi confessa di aver avuto un quarto figlio, frutto della loro ultima notte d’amore. Nel frattempo, alla porta di Fausto si fanno vivi altri due imprenditori agricoli con cui Fausto, in passato, aveva avuto dei rapporti professionali non totalmente legali e una donna, Veronica, con cui Fausto aveva una relazione clandestina.

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Cosa succederà, dunque, nella seconda puntata de La strada di casa? Nel primo episodio, Fausto, dopo un lungo periodo trascorso in ospedale, è finalmente tornato a casa dove, oltre a seguire un percorso di riabilitazione fisica, segue anche una riabilitazione psicologica con la dottoressa Madrigali. Per Fausto, il ritorno alla vita è davvero difficile soprattutto a causa delle numerose novità che deve digerire, in primis la rivoluzione attuata dal figlio all’interno della sua azienda. Fausto, inoltre, è convinto di aver avuto, in passato, una famiglia felice e un’azienda solida dal punto di vista economico ma la dottoressa Madrigali gli insinua un dubbio. Nel secondo episodio, i fantasmi del passato tornano lentamente a galla. Fausto comincia seriamente a credere che la sua vita non fosse così perfetta come pensa. A rendere concreti i suoi sospetti è l’arrivo di una donna, Veronica che è stata la sua amante. Con il suo aiuto, Fausto ricostruisce il suo passato mettendo insieme i pezzi di un puzzle durato sette anni durante i quali Fausto è stato costretto anche a scendere a patti con se stesso pur di salvare la sua azienda dal fallimento. Anche il presente, però, non è così facile da digerire. Fausto deve fare i conti con gli errori commessi in passato.

© Riproduzione Riservata.