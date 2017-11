Le Iene Show / Anticipazioni 21 novembre: ci sarà lo scherzo al vip e l’incontro con l’hater?

Le Iene Show, anticipazioni e servizi nuova puntata di martedì 21 novembre 2017, cosa andrà in onda con Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa's Band? Eccovi le novità.

21 novembre 2017 Valentina Gambino

Le Iene Show, anticipazioni

Le Iene Show torna puntualissimo anche questo martedì sera. Dopo la ricca puntata della domenica, il programma ideato da Davide Parenti, ritorna in pista nella prima serata della rete giovane di Casa Mediaset. Due appuntamenti settimanali per un programma che continua ad appassionare il pubblico grazie a spaccati televisivi sempre fortissimi e di rottura. Appena due giorni fa per esempio, Dino Giarrusso ha messo la parola fine (almeno pubblicamente) alla faccenda legate alle accuse di molestie da parte di una quindicina di ragazze nei confronti del regista Fausto Brizzi. La iena ha specificato di volere chiudere questa parentesi per poterla proseguire in tribunale qualora le dirette interessate volessero denunciare l’uomo. Ed intanto, tra gli altri servizi che hanno interessato il pubblico, anche una particolare quanto pericolosissima inchiesta di Giulio Golia che ha avuto modo di recarsi nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo per indagare sul pizzo che i negozianti sarebbero costretti a pagare ad una famiglia malavitosa della zona. Anche stasera, martedì 21 novembre 2017, gli amici de Le Iene, avranno modo di appassionare il pubblico con servizi inediti e parentesi giocose.

Le Iene Show, anticipazioni: possibili servizi della serata e inviati

Con molta probabilità, durante il nuovo appuntamento de “Le Iene Show”, ci sarà modo di visionare un nuovo scherzo che avrà come protagonista un personaggio famoso del mondo dello spettacolo italiano. La scorsa settimana per esempio, è toccato all’ex velina Giulia Calcaterra e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Mariano Catanzaro. Poi potrebbe esserci anche il famoso incontro con l’hater e il personaggio famoso di turno, staremo a vedere chi avrà il “compito” di rimproverare il nuovo leone da tastiera 2.0. Questa sera, a differenza dell’appuntamento della domenica, ritroveremo in pista la coppia formata da Ilary Blasi (reduce da una nuova puntata del Grande Fratello Vip) e Teo Mammucari. I due saranno accompagnati dall’irriverente trio della Gialappa’s Band. La domenica invece, nello studio del programma Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani. Tutti i servizi di cronaca e attualità, così come le spinose inchieste e le irriverenti interviste saranno affidate agli inviati del programma, tra cui: Giulio Golia, Filippo Roma, Nadia Toffa, Sabrina Nobile, Luigi Pelazza, Matteo Viviani, Nina Palmieri, Andrea Agresti, Dino Giarrusso, Paolo Calabresi, Pablo Trincia, Gaetano Pecoraro, Cristiano Pasca, Nicolò De Devitiis, Veronica Ruggeri, Stefano Corti e Alessandro Onnis, Cizco, Roberta Rei, Mary Sarnataro, Nic Bello, Michele Cordaro, Alessandro De Giuseppe, Sebastian Gazzarrini, Niccolò Torielli, Fabio Agnello e Liza Boschin. Tra le new-entry, Ismaele La Vardera e Antonino Monteleone.

© Riproduzione Riservata.