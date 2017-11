MARIA CONCETTA MATTEI/ Il sultano del Brunei le offri soldi per far parte del suo Harem (Stasera a Casa Mika)

Maria Concetta Mattei, la telegiornalista di Rai 2 sarà ospite dal cantante e presentatore Mika durante il programma di successo Stasera a CasaMika.

21 novembre 2017 Francesco Agostini

Maria Concetta Mattei (Facebook)

Nella puntata di Stasera a Casa Mika del 21 novembre 2017 tra gli ospiti ci sarà anche la giornalista Rai Maria Concetta Mattei. I più la conosceranno senz'altro per essere uno dei volti noti del TG2, dato che oramai da molti anni conduce le eizioni indifferentemente diurne o notturne. Il suo viso è stato usato anche per diverse campagne pubblicitarie dato che è sicuramente fuori dai canoni estetici prettamente italici: la sua è una bellezza nordica, con penetranti occhi azzurri e capelli color biondo cenere. Da Mika la giornalista si racconterà nelle vesti di ospite per far vedere al pubblico anche la sfera più intima e privata che si nasconde dietro alla professione di giornalista, da lei praticata con estremo successo. Il cantante e presentatore dovrà fare del suo meglio per scavare nella vita di una giornalista brava e riservata, che non ha mai fatto parlare troppo di sé ma che, al contrario, è apparsa sempre misurata, elegante e di grande professionalità nel suo mestiere. Arrivata alla soglia dei 60 anni, questo sarà sicuramente un modo per sdoganarsi dalla solita immagine di mezzobusto.

'DOVEVO RIMANERE DUE MESI A ROMA E INVECE...'

Maria Concetta Mattei è nata a Trento ed effettiamente i suoi particolari tratti somatici la dicono lunga al riguardo. Ma nel suo destino c'era Roma e, soprattutto, la Rai. Racconta la telegiornalista sulle pagine del sito web Intervisteromane.net: 'La prima volta il Direttore del TG 2 era Alberto La Volpe e mi chiese di fare una piccola trasferta a Roma di un paio di mesi. Alla fine non mi sono più mossa e sono rimasta qui.' Roma è grande, si sa, e per una ragazza che veniva da Trento sicuramente non sarà stato così semplice, ma nemmeno così difficile, in fondo:' Ho un bel rapporto con Roma, è una città piena di arte, cultura e naturalmente bellezza. Anche la cucina romana mi piace, quando vado a mangiare fuori provo qualsiasi piatto. Alla fine, però, quando sono a casa, mi metto a cucinare sempre lo strudel.' Un ritorno alle origini, insomma, che tiene conto del fatto che tutti questi anni hanno contribuito a cambiarla leggermente: 'Si dice spesso che i romani sono ritardatari ma non è poi così vero. Mio marito ad esempio, che è romano, è molto più puntuale di me.'

L'OFFERTA DEL SULTANO

Correva l'anno 1998 e Maria Concetta Mattei aveva qualche anno in meno (20) ed era considerata, a ragione, una delle più belle telegiornaliste del nostro Paese. Talmente bella da suscitare nel sultano del Brunei, Bolkiah, un desiderio irrefrenabile: quello di averla con sé nel suo sconfinato harem, pagandola suon di milioni. Secondo il sito Adnkronos.com la bella giornalista di Rai2 avrebbe conosciuto il sultano durante una vacanza estiva a Capri e l'uomo sarebbe rimasto colpito più che favorevolmente dai suoi splendidi occhi azzurri. Da lì la proposta shock (non per loro, lì è normalissimo) di far parte del suo harem dietro una lauta ricompensa: circa 600 milioni delle vecchie lire a settimana. Avete capito bene, sì, a settimana: in aggiunta a tutto questo ci sarebbero state anche una collana d'oro, zaffiri e gioielli di ogni tipo. Il sultano, nel 1998, aveva pensato davvero in grande: accanto a Maria Concetta Mattei voleva anche Maria Grazia Cucinotta, allora anche lei nel fiore degli anni. Questi due nomi per restare in Italia; all'estero, invece, il sultano Bolkiah aveva richiesto Liv Tyler (la figlia del cantante degli Aerosmith) e l'ex Spice Girl Gery.

© Riproduzione Riservata.