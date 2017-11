MOHAMED / Il concorrente che fonde la tradizione marocchina a quella nostrana (Hell’s Kitchen Italia 2017)

Il giovane concorrente di origini marocchine, Mohamed, è uno dei concorrenti che sono riusciti ad approdare alla finalissima di Hell’s Kitchen Italia 2017 in onda questa sera su Sky Uno HD.

21 novembre 2017 Francesca Pasquale

Mohamed, finalista Hell's Kitchen

IL SOUS CHEF MAROCCHINO ALLA RICERCA DELLA GLORIA

Il talent culinario Hell’s Kitchen Italia 2017 questa sera darà vita al proprio atto conclusivo con l’attesa finalissima che vedrà contendersi il successo dai tre migliori concorrenti di questa edizione. Tra di essi c’è Mohamed, un Sous Chef dalla grande abilità nato a Oulad M’Rah in Marocco che sin da quando era un tenero bambino ha visto nascere una enorme passione per la cucina. Passione che lo ha portato in Italia dove è diventato uno aiuto cuoco in un ristorante ubicato nella città di Molveno in Alto Adige dove vive assieme alla propria mamma e alle due sorelle. Mohamed è un concorrente che ha dimostrato nel suo percorso ad Hell’s Kitchen non solo una certa abilità in cucina ma anche una grande umiltà e spirito di sacrificio che lo hanno spinto fino a questo importante atto finale. Nelle prossime ore sapremo se la favola avrà un lieto fine per una vittoria che potrebbe fare da straordinario trampolino di lancio per una carriera ancora più luminosa.

“VOGLIO FARE ESPERIENZA MA ANCHE VINCERE”

Nella video intervista rilasciata alla redazione di Hell’s Kitchen Italia 4 all’inizio dell’attuale edizione, Mohamed si è presentato rimarcando come la sua cucina sia basata sulla creatività ed in parte influenzata dalle sue origini soprattutto per quanto concerne l’utilizzo delle spezie. Inoltre, ha rimarcato la voglia di fare un’esperienza formativa non nascondendo le mire di vittoria le cui probabilità ora sono molto più alte. Questo uno stralcio della sua video intervista: “Ciao sono Mohamed ho 31 anni, vengo dall’Alto Adige, d’origine sono del Marocco e faccio il Sous Chef. Scoprendo il mondo della cucina mi è piaciuto e mi sono immerso nel settore. La mia cucina è creativa, un po’ fusion e ci metto del mio. Le influenze che prendo dalla cucina marocchina sono gli aromi perché comunque il mondo arabo, il mondo africano ha molte più spezie rispetto all’Occidente. Partecipo a Hell’s Kitchen per mettermi in gioco, fare esperienza e vincere..”.

“LO CHEF CRACCO? NON MI PIACE QUANDO TIRA I PIATTI”

Nel proseguo della sua intervista, Mohamed ha anche parlato dello chef Cracco evidenziando di non sapere quale possa essere la sua reazione dinnanzi ad un energico richiamo. Inoltre, di Cracco ha enfatizzato la dedizione per poi criticare il suo atteggiamento quando tira piatti. Queste le parole di Mohamed in merito: “Lo chef Cracco? Si sono pronto a ricevere critiche dallo chef Cracco.. non so come reagirò, dipende dalla critica e dipende da quello che sto facendo in quel momento in cui prendo la critica. Dello chef Cracco amo la sua dedizione alla cucina, non mi piace quando lancia i piatti. Ci sono dei momenti in cui devi fare gruppo e ci sono dei momenti in cui devi fare l’individualista. In cucina vince la squadra perché la collaborazione e l’aiuto di tutti è quello che porta il risultato. L’individualismo in una cucina non esiste…”. Clicca qui per vedere il video dell’intervista.

© Riproduzione Riservata.