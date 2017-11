Miriana Trevisan vs Barbara d'Urso/ “Si è fatta prendere dal gusto della polemica senza informarsi”

Miriana Trevisan vs Barbara d'Urso: video. “Si è fatta prendere dal gusto della polemica senza informarsi”, dice la showgirl rispondendo alla conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live

21 novembre 2017 Silvana Palazzo

Miriana Trevisan vs Barbara d'Urso

Aria di maretta tra Miriana Trevisan e Barbara d'Urso... Tutto è cominciato quando la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha deciso di dar voce all'ex valletta di Mike Bongiorno, che ha accusato in diverse occasioni il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore e il produttore cinematografico Massimiliano Caroletti di molestie sessuali. Barbara d'Urso ha quindi organizzato un confronto con Eva Henger, moglie di Caroletti, e Miriana Trevisan, che però ha declinato l'invito senza presentarsi. Fin qui tutto bene, peccato però che l'ex di Non è la Rai abbia definito la padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live una delle tante raccomandate in Mediaset, tirando in ballo anche la collega Federica Panicucci e affermando di essere in grado di condurre meglio lei i loro programmi di successo. “Piersilvio, domenica prossima lascio la conduzione a Miriana Trevisan. Questa poltrona è tua e tu saprai farlo molto meglio di me”, la provocazione di Barbara d'Urso che ha poi lanciato un'altra frecciatina alla Trevisan. “Avrà detto che sono raccomandata per scherzo, perché altrimenti ce la vedremo io e lei in tribunale”. Clicca qui per il video di Domenica Live.

MIRIANA TREVISAN E BARBARA D'URSO, CHIARIMENTO DOPO LO SCONTRO?

La replica di Miriana Trevisan a Barbara d'Urso è arrivata attraverso il suo blog e i canali social: la showgirl ha ridimensionato il caso, spiegando che in realtà è nato da un'incomprensione tra le due, dovuta alla fiducia della conduttrice delle interpretazioni di Eva Henger. “Ho la fortuna di poter parlare con le carte in mano e le fonti esatte, quelle che forse Barbara (a cui comunque rinnovo la mia stima anche se si è fatta prendere dal gusto della polemica senza informarsi) avrebbe dovuto leggere”, ha scritto Miriana Trevisan che ha anche pubblicato l'audio di un'intervista ai Radioattivi su Radio Club 91 in cui non parla affatto di raccomandazioni: “Non mi toccare la d'Urso - dice al conduttore radiofonico - Sarei in grado, perché sono preparata, di presentare i loro programmi (riferendosi anche a Federica Panicucci, ndr)”. E quindi incalza: “Ora sono sicura che con la stessa veemenza nella prossima puntata Barbara userà la sua platea per dire la verità. Vero?”. A proposito, invece, della provocazione della conduttrice, che ha tirato in ballo Piersilvo Berlusconi, ha risposto con un titolo: “Caro Piersilvio, lascia lì Barbara D'Urso (e qualcuno insegni alla Henger a leggere prima di lottare nel fango)”.

