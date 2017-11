NANCY BRILLI/ Chi è il produttore col "c***o più ciucciato d'Italia? L'indizio: è molto potente...

Nancy Brilli: l'attrice dopo aver preso le difese di Fausto Brizzi, sposta il mirino verso un fantomatico produttore. Poi le accuse alla tv che si sostituisce alla Questura.

Nancy Brilli

LA DIFESA DI FAUSTO BRIZZI

Nancy Brilli è stata tra le prime a schierarsi al fianco di Fausto Brizzi, il regista romano accusato di molestie sessuali da diverse attrice, molte delle quali rimaste anonime. E a far parlare, adesso, è la frase pronunciata proprio dalla Brilli durante una registrazione di Porta a Porta. Da Bruno Vespa, infatti, l'attrice ha spostato il mirino su un fantomatico produttore, definito senza troppi giri di parole il "c***o più ciucciato d'Italia". Nel salotto di Rai Uno, Nancy Brilli aveva raccontato di aver subito una proposta poco gradita:"Un produttore mi mandò un tizio che non avevo mai visto che mi venne a prendere e mi disse: 'Guarda che questo produttore è molto interessato a te, trova che tu possa avere un grandissimo futuro nel cinema'. Io gli dissi che non ero interessata, ero sposata e glielo dissi. Ero imbarazzata, stavo andando a lavorare e mi sembrava tutto molto strano. Il tizio si girò molto aggressivo verbalmente e mi disse: 'Guarda che questo produttore c'ha il c...più ciucciato d'Italia'". A distanza di giorni, però, il mistero rimane: di chi parlava Nancy?

NANCY BRILLI E L'INDIZIO SUL PRODUTTORE MOLESTATORE

Intercettata da Il Fatto Quotidiano, Nancy Brilli non ha voluto rivelare il nome del produttore in questione:"Non intendo rivelare l'identità certo a lei", ha detto ad Antonello Caporale. Sull'ipotesi che il produttore possa essere in ansia per le sue parole, la Brilli ha detto:"Ha le spalle così larghe, certo non sarà impaurito dalle mie parole. Altri magari saranno più preoccupati. Ho riferito in tv una confidenza fattami da una persona dai modi piuttosto sgarbati e con un linguaggio piuttosto triviale. Il contesto (a Porta a Porta si parlava delle accuse di violenza sessuale a Fausto Brizzi, ndr) mi ha autorizzato a riferirne il contenuto con la medesima crudezza". La Brilli ha risposto con intelligenza alla provocazione dell'intervistatore, che le ha domandato se avesse mai approfittato della sua posizione per fare avances a qualche attore:"Ma che dice? Semmai la conoscenza sul luogo di lavoro è stata la ragione di un innamoramento successivo. Come sa io sono stata sposata con Massimo Ghini, poi con Luca Manfredi".

