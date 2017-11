Nicolò Fabbri/ Uomini e Donne, dopo la scelta di Sabrina Ghio tornerà in studio? (Trono Classico)

Nicolò Fabbri, il corteggiatore non scelto dalla tronista Sabrina Ghio che gli ha preferito Nicolò Raniolo, proverà a cercare l'amore nuovamente a Uomini e Donne?

21 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Nicolò Fabbri

Nicolò Fabbri ha ritrovato nuovamente il sorriso dopo la delusione vissuta a causa della scelta di Sabrina Ghio. La tronista di Uomini e Donne, infatti, pur avendo baciato il 23enne, gli ha preferito Nicolò Raniolo che, tuttavia, le ha detto di no. Nicolò Fabbri, nonostante la grandissima delusione, ha accettato la scelta di Sabrina augurandole il meglio per il suo futuro. Il corteggiatore, con il suo atteggiamento, ha conquistato la fiducia del pubblico del trono classico che aveva sempre avuto dubbi sui suoi sentimenti per l’ex ballerina di Amici. Nonostante la sua giovane età, Nicolò Fabbri ha dimostrato di essere pronto per una storia importante come quella che sognava accanto a Sabrina Ghio. Simpatico, schietto e sincero, il corteggiatore ha così fatto breccia anche nel cuore dei fans più diffidenti che ora sperano di poterlo rivedere in trasmissione. Nicolò Fabbri, desideroso di trovare l’amore, proverà nuovamente a cercarlo nello studio del trono classico di Uomini e Donne?

NICOLO’ FABBRI, TRONISTA O CORTEGGIATORE?

Sono tanti i fans del programma di Maria De Filippi che sperano di poter rivedere nuovamente in tv Nicolò Fabbri. La non scelta di Sabrina Ghio, dunque, tornerà in trasmissione? Se così fosse, lo farà da corteggiatore o da tronista? A soli 23 anni, Nicolò è riuscito a conquistare la fiducia della redazione del trono classico che, in futuro, potrebbe decidere di concedere una nuova possibilità a Fabbri. Al momento, sul trono, ci sono Nicolò Brigante, Nilufar Addati e Sara Affi Fella oltre a Paolo Crivellin che dovrebbe scegliere prima della pausa natalizia. Nicolò, dunque, potrebbe tornare per corteggiare le due nuove troniste anche se la redazione potrebbe decidere di richiamarlo per fare il tronista dopo la scelta di Paolo. Quale sarà, dunque, il futuro di Nicolò Fabbri? Quest’ultimo resterà single fino alla nuova chiamata di Uomini e Donne o, ancora scosso per quanto accaduto con Sabrina, deciderà di trovare l’amore nella vita di tutti i giorni?

