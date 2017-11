Nicolò Raniolo/ Uomini e donne, cacciato via da Sabrina si sfoga sui social: tornerà?

Scontro e polemiche dopo quello che è successo nella puntata di ieri di Uomini e donne: Nicolò Raniolo cacciato da Sabrina Ghio è finito sotto accusa sui social, cosa vedremo?

21 novembre 2017 Hedda Hopper

Nicolò Raniolo, Uomini e donne

Il dado è tratto e Sabrina Ghio a Uomini e donne ha preso la decisione migliore: mandare via Nicolò Raniolo. Il corteggiatore per molti solo ieri ha tolto la maschera mostrando il suo vero volto ma chi ha seguito il trono classico, e non si è lasciato andare alla favola dell'amore, sapeva già da settimane che sarebbe andata a finire così. Molto spesso Nicolò ha sottolineato il fatto che Sabrina non era il suo tipo fisicamente e ogni scusa era buona per fare lo stesso con il suo carattere e con la sua incoerenza, almeno a detta di lui. Proprio nella puntata di ieri Nicolò, messo alle strette dalla stessa tronista che finalmente ha capito di non essere sbagliata ma di essere stata presa in giro, lui ha ammesso che lei non gli piace né fisicamente e né caratterialmente. Cosa succederà adesso?

DAL MESSAGGIO SOCIAL AL NO

Dopo lo scontro di ieri e la decisione di mandarlo via da parte di Sabrina Ghio, sembra che Nicolò sia finito nel mirino dei social tant'è che lui stesso ha deciso di scrivere di suo pugno un messaggio mettendo in chiaro il fatto che lui è stato sempre onesto e chi si è creato un film e alcune aspettative per vie di un programma nato per questo, si è sbagliato e di grosso. Visto che lui non cerca l'approvazione di nessuno, soprattutto di chi si nasconde dietro una tastiera, lui continuerà ad essere il ragazzo che è. Nonostante tutto, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Nicolò Raniolo tornerà in studio per la fatidica scelta e il famoso no a Sabrina Ghio, un no che ha chiuso il cerchio e l'esperienza della tronista a Uomini e donne.

© Riproduzione Riservata.