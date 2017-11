SCOMPARSA, FICTION/ Anticipazioni seconda puntata 27 novembre 2017: c’è il primo sospettato

21 novembre 2017 Bruno Zampetti

Vanessa Incontrada è Nora

Sta per proseguire la ricerca di Camilla e Sonia, le due ragazze sparite nel nulla nella fiction Scomparsa, in onda su Rai 1. Le prime anticipazioni dicono infatti che il misterioso uomo che ha telefonato in radio rivolgendosi a Nora, chiamerà ancora. C’è da chiedersi se effettivamente sappia qualcosa sulle due ragazze. In realtà nella prima puntata abbiamo visto quell’uomo: si tratta del benzinaio dove Pasini ha incontrato Giuliani. E non è tutto, perché si tratta di una vecchia conoscenza della Telese. Non è altri che Riccardo Trasimeni, il padre di Armadillo, che quindi è certamente contenta di veder soffrire la donna che gli ha portato via suo figlio. C’è da chiedersi se però c’entri davvero qualcosa con la scomparsa di Camilla e Sonia.

Abbiamo visto infatti che le due ragazze sembrano aver progettato qualcosa per dare una svolta alle loro vite, ma avevano anche discusso la sera in cui sono scomparse. La verità deve essere quindi un po’ più complessa di una semplice “vendetta” da parte di un uomo che forse nemmeno sapeva che Camilla è la figlia della donna che ha contribuito a togliergli la patria potestà su Arturo. Giovanni e Nora dovranno quindi indagare e cercare di avvicinarsi alla verità. Soprattutto la donna dovrà capire cosa può essere successo a sua figlia: la credeva un tipo di ragazza, ma è come se stesse scoprendo che è di tutt’altro genere. Non è certamente per lei un momento facile.

