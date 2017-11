STRISCIA LA NOTIZIA/ Record d’ascolti con 7.700.000 telespettatori. Tutto merito del GF Vip?

Questa sera, martedì 21 novembre, alle 2.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, il tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Nuovi ascolti record per il programma.

21 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Questa sera, martedì 21 novembre, alle 2.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia. Ieri sera il tg satirico di Antonio Ricci ha riscosso un altro successo, confermandosi il programma più visto dell’access prime time con 5.978.000 telespettatori e il 21.67% di share. Alle 21.32, Striscia ha raggiunto il picco d’ascolto più alto della stagione: 7.681.461 telespettatori, pari al 27.46% di share. Complice di questo risultato è il Grande Fratello Vip 2, a cui il tg fa da traino: alle 21.30, infatti, dovrebbe iniziare la puntata settimanale del lunedì del reality. Ma spesso accade che il lunedì sera il tg satirico sforzi oltre l’orario. Cosa che non è passata certo inosservata ai fan del GF Vip 2: “21.40 e c'è ancora #striscia #GFvip” e “Lì c'è ancora #Striscia lo striscione e quegli infelici sono già piazzati in attesa. XD #GFvip #Striscialanotizia #canale5”, hanno scritti ieri sera due utenti su Twitter. Stasera su Canale 5 ritroveremo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti affiancati dalle veline.

IL RITORNO DI BRUMOTTI

Dopo l’aggressione subita a Bologna, Vittorio Brumotti è tornato a Striscia la notizia con un nuovo servizio dedicato agli automobilisti che non rispettano i parcheggi per le persone disabili. A finire nel mirino dell’inviato è stato il bartender della tv Bruno Vanzan che ha parcheggiato la sua Ferrari in via Massella a Milano in un posto riservato ai disabili dotato anche di contrassegno. Brumotti ha organizzato una finta intervista col bartender e si è fatto trovare seduto su una carrozzina, piazzata sul tetto della fuoriserie. Messo alle strette Vanzan ha chiesto scusa: “Chiedo scusa se qualcuno si è risentito del mio parcheggio, diciamo così, improvvisato. Dovevo prendere la multa, è vero”.





