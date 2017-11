Sabrina Ghio / Uomini e Donne, ecco quando va in onda la scelta: parte la richiesta dei fan del Trono Classico

Sabrina Ghio, ecco quando va in onda la scelta della tronista di Uomini e Donne. Intanto parte la richiesta dei fan del trono classico: "Un'altra possibilità per la tronista"

21 novembre 2017 Anna Montesano

Sabrina Ghio, Uomini e Donne

Sta per volgere al termine il percorso di Sabrina Ghio a Uomini e Donne. Nelle ultime due puntate andate in onda la tronista si è trovata a mandare via Nicolò Raniolo dopo ammissioni che l'hanno lasciata senza parole e vistosamente infuriata. Manca solo una registrazione prima di quella che vedrà la scelta della tronista, ciò vuol dire che questa andrà in onda tra due settimane, tra il 4 e 5 dicembre. Sappiamo infatti che la tronista, nonostante ciò che il pubblico ha visto in queste due puntate del trono classico, deciderà di richiamare in studio Nicolò Raniolo per annunciargli che è lui la sua scelta. Purtroppo la Ghio riceverà in tutta risposta un secco no con un "Mi piaci come persona ma non voglio uscire da qui con te".

UN'ALTRA POSSIBILITÀ PER LA TRONISTA?

Una vera batosta per Sabrina che ha comunque voluto provarci fino alla fine. Anche il pubblico di Uomini e Donne è scosso da questo finali e vorrebbe che Maria De Filippi desse a Sabrina una seconda possibilità. "Visto il percorso fatto e la persona che si è dimostrata, Sabrina potrebbe avere un'altra possibilità. Maria dalle un'altra chance di trovare l'amore" si legge infatti sul web. Intanto nella puntata del trono classico in onda oggi, Nicolò Raniolo deciderà di rientrare per chiarire ancora una volta la sua posizione. Sul web però è già polemica: "Anche oggi ci dobbiamo subire Nicolò il biondino? ....basta è soltanto un pagliaccio Sabrina merita molto di più è una gran bella gnocca è spero che le sia data un'altra opportunità di sedersi un'altra volta sul trono e che dalle scale scende un ragazzo sincero!" scrive una telespettatrice.

© Riproduzione Riservata.