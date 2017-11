Stasera CasaMika / Ospiti ultima puntata Fedez e Carla Bruni (oggi 21 novembre 2017)

Stasera CasaMika sta per concludersi: gli ospiti dell'ultima puntata saranno Fedez, Carla Bruni, Claudio Bisio e molti altri. Ci sarà spazio anche per la musica e per l'opera italiana

21 novembre 2017 Mara Guzzon

Gli ospiti dell'ultima puntata di Stasera Casa Mika

L'ultima puntata di Stasera CasaMika chiude il ciclo di quattro serate trasmesse su Rai 2 nel 2017, con Mika istrionico signore del palco, a presentare ospiti, amici e cantanti, tra momenti di spettacolo puro, interviste canzoni e varietà. Il lungo percorso attraverso la cultura, il territorio e la musica italiana sta per concludersi: il bilancio per il momento è positivo, lo show del cantante libanese ha convinto numerosi telespettatori ogni settimana e si prepara ad una chiusura in grande stile. Ad accompagnare il neo-presentatore sul palco torneranno anche Luciana Littizzetto, Gregory e i due golden retriver che sono stati presenti per tutte le puntate, Melachi e Amira. La serata finale di Stasera Casa Mika mostrerà al pubblico l'ultimo viaggio in taxi per Mika, che farà tappa a Bari per guidare turisti e cittadini a destinazione. Il ragazzo che viene dal futuro, infine, riserverà una sorpresa con protagonisti Gigi, Amalia e il suo fidanzatino Mario.

Mika e l'opera

Sul palco di Stasera CasaMika tornerà anche l'opera: ad essere riproposto sarà un altro grande elemento del ricco patrimonio lirico italiano e internazionale, la Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Sempre attuale per gli argomenti che tratta, dallo scontro tra culture a quello tra colonizzatori e colonizzati, fino a quello tra ricchi e poveri, è molto conosciuta anche all'estero e per la prima volta sarà riproposta in una particolare versione da Mika e alcuni ospiti, con la regia di Damiano Micheletto e la collaborazione del Maggio Fiorentino. La travagliata storia d'amore tra Cho-Cho-San e Pinkerton sarà raccontata da Mika con Isabella Lee e Vincenzo Costanzo, e avrò un finale a sorpresa. Ci sarà spazio anche per la musica con una carrellata di successi di Mikam da Grace Kelly alla signa del programma, It's my house. La resident band di Valeriano Chiaravalle accompagnerà anche l'esecuzione dei brani italiani L'anno che verrà di Lucio Dalla e Ci vuole orecchio di Enzo Jannacci.

Ospiti ultima puntata

Nel corso della serata di martedì 21 novembre 2017 Rai 2 darà spazio allo spettacolo di Mika per l'ultima volta, almeno per l'edizione in corso. Ad alternarsi in studio per il finale di Stasera CasaMika saranno numerosi ospiti: per cominciare vedremo Carla Bruni, l'ex prèmier dame francese oggi cantante, che diventerà un insolito alterego di Mika per un confronto di anime allo specchio. Ci saranno anche il rapper e giudice di X Factor Fedez, il quale si concederà ad una strana intervista dentro ad una vasca da bagno, e il conduttore e attore comico Claudio Bisio. Tra le altre presenze confermate ci sono anche quelle di Gilberto Gil, con le sue sonorità latine, e dell'attrice Anna Valle, protagonista di una lezione di recitazione dedicata al Bacio. Infine, farà il suo ingresso in scena Maria Concetta Matteo, una delle giornaliste del Tg2. Ci sarà spazio anche per momenti dedicati al teatro e per i viaggi in taxi con Mika, e come di consueto anche per la musica.

© Riproduzione Riservata.