TOMB RAIDER: LA CULLA DELLA VITA/ Su Rai 4 il film con Angelina Jolie (oggi, 21 novembre 2017)

Tomb Raider: La culla della vita, il film in onda su Rai 4 oggi, maryedì 21 novembre 2017. Nel cast: Angelina Jolie e Ciarán Hinds, alla regia Jan de Bont. Il dettaglio della trama.

21 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

ANGELINA JOLIE NEL CAST

Il film Tomb Raider: La culla della vita va in onda su Rai 4 oggi, martedì 21 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola che è stata prodotta nel lontano 2003 ed è stata diretta da Jan de Bont. il film è stato già visto parecchie volte sui piccoli schermi televisivi e si è segnalato per il grande seguito che ha avuto all’interno dei dati auditel. Il cast vede attori di buon livello, tra di essi si segnalano Angelina Jolie e Ciarán Hinds che rispettivamente interpretano Lara Croft e Jonathan Reiss. Ottima la sceneggiatura che le case di produzione hanno affidato a Dean Georgaris. Il film ascrivibile al genere dei lavori avventurosi gode delle musiche composte da Alan Silvestri. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

TOMB RAIDER: LA CULLA DELLA VITA, LA TRAMA DEL FILM

Il film ha inizio con un devastante terremoto che nell’isola greca di Santorini fa riemergere un tempio costruito da Alessandro Magno. Immediatamente Lara Croft organizza una spedizione per razziarne i tesori che sono contenuti nell'antico edificio, e si porta verso il Tempio della Luna, questo il nome del manufatto riemerso dalle viscere della terra. Una volta giunta sul posto la donna recupera un magnifico medaglione, quest’ultimo gli viene però rubato dal capo della malavita cinese, Chen. Il cinese cerca di uccidere l’eroina del film, ma ella con un astuta mossa riesce a scappare cavalcando niente di meno che uno squalo. Una volta ritornata alla base, Lara riceve la visita di alcuni uomini dei servizi segreti, che la incaricano di recuperare il Vaso di Pandora, che contiene al suo interno un virus potentissimo. Il vaso è cercato anche da Jonathan Reiss un pericoloso bioterrorista che minaccia l'intera umanità. Lara in tale frangente viene a sapere come per aprire il vaso abbia bisogno del monile recuperato nel Tempio della Luna e per questo chiede aiuto a Terry Sheridan, un suo vecchio boy friend ben addentrato all’interno della malavita cinese, e in quel momento ristretto nelle patrie galere inglesi. Da quel momento inizia una lotta senza esclusione di colpi in giro per il mondo che porterà i due in Africa. Nel continente nero è infatti conservato il vaso ricercato da mezzo mondo, un vaso che da solo potrebbe distruggere l’intera umanità. Lara e il suo amico sono costretti a una lotta senza quartiere che porterà alla morte del terrorista e al ritrovamento del vaso. L’ultimo colpo di scena vede Terry cercare di impossessarsi del vaso e di conseguenza del virus, Lara non può permettere ciò e suo malgrado è costretta a uccidere l’ex amante. Alla fine la donna decide di lasciare il vaso in una pozza di acido, parimente il medaglione che apre il vaso viene donato al capo di una tribù africana, stante la consapevolezza a cui la Croft giunge e che mira al fatto che a volte è meglio non far rivedere la luce alle antichità nascoste.

© Riproduzione Riservata.