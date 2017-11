Tereza Mrazova / Chi è la sorella di Ivana? L'incontro al Grande Fratello Vip 2 e la gaffe di Giulia

21 novembre 2017 Anna Montesano

Finalmente la tanto attesa e agognata sorpresa per Ivana Mrazova è arrivata: il pubblico del Grande Fratello Vip 2 in queste settimane ha notato come la Mrazova sia stata l'unica in queste dieci settimane a non aver mai ricevuto una sorpresa nella Casa. Oggi però il grande momento è arrivato e in Casa dal confessionale è apparsa sua sorella Tereza. Prima però Ivana ha ricevuto un video con i saluti della sua nipotina Laura, di sua sorella e di sua nonna. In lacrime, Ivana si è detta felicissima poi però è statta "freezzata" dal Grande Fratello ed ecco che qualche secondo dopo nel noto salotto è apparsa sua sorella. Tereza Mrazova sta per dare a sua sorella un nuovo nipotino, una femminuccia che nascerà tra circa sei settimane.

GRANDI EMOZIONI PER IVANA MRAZOVA

Ivana non riesce a trattenere l'emozione e la abbraccia con forza, accarezzando il pancione che contiene la sua nipotina. Commossi anche Giulia De Lellis e Luca Onestini. Un momento che piace tanto al pubblico a casa, che finalmente gioisce del fatto che anche Ivana abbia ricevuto la sua sorpresa. Intanto c'è chi ha notato un'altra gaffe della De Lellis proprio dopo l'uscita di Tereza, sorella di Ivana. In sottofondo qualcuno dal pubblico ha infatti sentito un "È grassa", riferita proprio alla sorella dell'amica. Un'altra gaffe quindi per Giulia? L'audio non è stato chiaro e ascoltato in totalità, quindi è probabile che la De Lellis abbia invece detto "Non è grassa" in commento a qualche dichiarazione di Ivana.

