Tommaso / Video, diverbio con il maitre. Poi le scuse (Hell’s Kitchen Italia 2017)

Il giovane concorrente italiano Tommaso, è uno dei concorrenti che sono riusciti ad approdare alla finalissima di Hell’s Kitchen Italia 2017 in onda questa sera su Sky Uno HD.

21 novembre 2017 Francesca Pasquale

Tommaso, finalista Hell's Kitchen

DA DUE ANNI CHEF

L’edizione 2017 del talent culinario Hell’s Kitchen Italia 2017 che ha nello chef Carlo Cracco quale punto di riferimento è arrivata al suo atto conclusivo con la finalissima in onda questa sera su Sky Uno Hd. Un ultimo imperdibile appuntamento che vedrà all’opera nuovamente il giovane 26enne cuoco abruzzese Tommaso ormai giunto ad un passo dal coronamento di un sogno. Tommaso è nato ad Atessa in provincia di Chieti l’11 settembre del 1990, praticamente in una famiglia in cui la cucina è sempre stata al centro. Infatti, la sua è una famiglia di ristoratori che di fatto gli hanno trasmesso questa profonda passione. Nel 2015 dopo aver effettuato un opportuno percorso scolastico e formativo, Tommaso ha iniziato a muovere i primi importanti passi in cucina assumendo il ruolo di chef della cucina di famiglia. Una esperienza importante che in alcuni momenti del programma ha permesso a Tommaso di cavarsela in situazioni non semplici.

“IN CUCINA MEGLIO UN UOMO CHE UNA DONNA”

Nella video intervista rilasciata all’inizio del programma, il giovane Tommaso si è così presentato: “Ciao sono Tommaso ho 26 anni, vengo da un paesino in Abruzzo in provincia di Chieti, sono sei anni che abbiamo il ristorante lì nel mio paese e sono tre anni che sono chef.. in cucina a mio parere sono più utili i maschi, le donne cercano più la sfida, cercano più l’ago nel pagliaio.. io se devo scegliere tra un uomo ed una donna preferisco un uomo.. secondo me nelle cucine in generale va avanti chi sa lavorare di squadra.. io faccio squadra e quando lavoro ci si deve anche divertire… la prima cosa che ho pensato quando mi è stata confermata ufficialmente la partecipazione al programma ‘ora divento famoso’. Le critiche di chef Cracco? Non vedo l’ora che mi urli in faccio perché mi carico.. di Cracco mi piace la passione che ci mette anche in una strillata, si vede che è la sua vita”.

CAOS IN CUCINA

In una delle ultime puntate di Hell’s Kitchen Italia 4, Tommaso nel ruolo di capo chef ha avuto non pochi problemi nella gestione della cucina ed in particolare quando è stato messo dinnanzi alle tante ordinazioni portate dal maitre. Tra i due ne è nata una piccola discussione per evidenziare di chi sono le responsabilità del caos creato con Tommaso che rimane della propria opinione: “Per come lavoro io è una cosa sbagliata.. non è normale che un maitre ti prenda sette, otto o nove comande contemporaneamente e te le porta tutte insieme..”. La situazione si fa più calda nel momento in cui il maitre riporta indietro una comanda in quanto ad un tavolo non si possono servire soltanto 2 persone su 4: “Serve il tavolo a rate? Io non lo servo.. nel ristorante non si può far così”. Lo chef Cracco accortosi della situazione fa ragionare Tommaso invitandolo a chiedere scusa al maitre: “Maitre le chiedo scusa se le ho mancato di rispetto..le prometto che non succederà più..”. Poi Tommaso commenterà l’accaduto: ”Mi sono preso le mie colpe e gli chiederò nuovamente scusa appena ne avrò la possibilità”. Clicca qui per vedere il video della vicenda.

