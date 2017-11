Una Vita / Humilidad tenta di uccidere Teresa: verrà fermata in tempo? (Anticipazioni 21 novembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 21 novembre: Humilidad tenta di uccidere Teresa proprio mentre Cayetana e Mauro corrono per aiutarla. Arriveranno in tempo?

21 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Sarà una vera corsa contro il tempo quella che Cayetana e Mauro dovranno effettuare oggi a Una Vita, per evitare che Teresa subisca la vendetta di Humilidad. Quest'ultima, infatti, sarà più che mai decisa a togliere di mezzo la sua storica rivale e si preparerà ad entrare nel suo appartamento, approfittando dell'assenza di Cayetana. Nel frattempo la dark lady si troverà con Padre Fructuoso che sembrerà avere qualcosa di molto importante da dirle, ma che in realtà cercherà soltando di portare a termine gli accordi presi con la stessa Humilidad. Per fortuna questo incontro si concluderà con le ammissioni delle proprie colpe: Fructuoso confesserà a Cayetana le vere intenzioni di Humilidad e insieme correranno ad Acacias 38 per evitare il peggio. Nel frattempo, anche Mauro e Ignacio giungeranno alle stesse conclusioni e non perderanno tempo per evitare che alla maestra accada il peggio. Anche loro si precipiteranno a casa di Cayetana: riusciranno ad arrivare in tempo?

Una Vita: Juliana e Leandro lasciano Acacias 38?

Nella puntata di Una Vita di oggi, continuerà ad esserci grande apprensione per le sorti di Teresa che rischierà di essere uccisa dalla sua grande nemica Humilidad. Ma altre vicende degne di nota riguarderanno anche Juliana e Leandro, alle prese con un'importante decisione relativa al loro futuro. La proprietaria della Deliciosa si confronterà con il figlio, confessandogli che potrebbe presto trasferirsi a Parigi a causa della promozione ricevuta da Leandro. La reazione di Victor sarà delle migliori: considerando che lui non è più un bambino e potrà benissimo cavarsela da solo, i genitori faranno bene ad inseguire i loro sogni senza pensare a lui. Novità importanti riguarderanno anche il rapporto tra Felipe e Huertas: a sorpresa, durante l'udienza del processo, l'avvocato ritirerà ogni accusa contro la domestica dei Palacios...

© Riproduzione Riservata.