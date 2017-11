Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma e Tina, la Galgani lancia una bomba senza precedenti (Trono Over)

Uomini e Donne Over, anticipazioni: Gemma Galgani è convinta che Tina Cipollari e Giorgio Manetti abbiano una storia d'amore segreta, ecco cosa succederà in TV.

21 novembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

In attesa di vedere le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne su Canale 5, facciamo affidamento alle ultime registrazioni che, come ben sapete, hanno riaperto vecchi amori che non "finiscono mai...". Ed infatti, Gemma Galgani ha avuto modo di confessare finalmente di essere ancora innamorata di Giorgio Manetti. Nel frattempo, per quanto riguarda le dinamiche televisive in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, presto saremo alle prese con una particolarissima "intuizione" della dama torinese. Secondo la Galgani infatti, proprio la sua nemica numero uno avrebbe una storia segreta con il suo ex fidanzato. Dopo aver confermato il suo pensiero anche in puntata, Gemma affermerà che soltanto in questo modo potrebbe spiegarsi "l'odio" che la burrosa opinionista nutre da svariati mesi nei suoi confronti. Per la dama infatti, Tina sarebbe gelosissima delle attenzioni di Giorgio nei confronti della sua ex perché i due vivrebbero una passione parallela: possibile? Del resto, la Cipollari tempo addietro era stata perfino beccata proprio in quel di Firenze lontana da sguardi indiscreti.

Gemma e Tina, nuovo scontro in vista: ecco perché

Naturalmente questa spinosa confessione della Galgani, nonostante non sia ancora andata in onda ha già scatenato numerosissime polemiche sui social. Anche Tina Cipollari infatti, dopo aver compreso il suo punto di vista sull'intera faccenda, ha avuto modo di scagliarsi nuovamente contro la dama, accusandola di essere fuori di testa. Della stessa opinione anche Gianni Sperti e Tinì Cansino. Per Gemma però, la sua visione delle cose resta immutata: Tina e Giorgio avrebbero una storia da circa un anno in grande segreto. Non sappiamo la reazione del Manetti durante questo faccia a faccia ma sicuramente possiamo immaginarla molto bene. Secondo la dama torinese, alcune estimatrici l'avrebbero informata riguardo una serie di incontri segreti tra Tina e Giorgio proprio nella città del gabbiano toscano. La Cipollari però, ha confessato di essersi recata a Firenze ma per alcune situazioni personali che non dovrà di certo spiegare alla Galgani. Come finirà questo scontro? L'ex vamp infatti, non accetterà assolutamente di essere umiliata dalla rivale in televisione e quindi, il conflitto tra le due si farà ancora una volta incandescente.

© Riproduzione Riservata.