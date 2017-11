Uomini e Donne/ Anticipazioni: lo sfogo di Sabrina Ghio e il mancato coraggio di Nicolò (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Sabrina Ghio ha ricevuto un terribile due di picche da parte di Nicolò Raniolo che ha confessato di non trovarla attraente...

21 novembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Puntata altamente appassionata quella del trono classico di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio. Sabrina Ghio ha avuto modo di confrontarsi in maniera definitiva con Nicolò Raniolo, il suo corteggiatore gelido che non ha sentito nemmeno l'esigenza di darle un abbraccio di fronte alle sue lacrime. La puntata di ieri si è aperta con la Ghio confrontarsi prima con Nicolò Fabbri e poi con Raniolo. La tronista non ha voluto fare le esterne però ha preferito incontrare i suoi corteggiatori nel dietro le quinte della trasmissione. Fabbri afferma di esserci rimasto male perché ha sentito il loro bacio sminuito dalla situazione e dalla tronista che ha preferito dare ascolto all'altro ragazzo. In esterna con il "biondo", lui continua a ribadire di non fidarsi di lei e la tronista gli serve sul piatto d'argento la possibile soluzione al suo attuale "dramma": "Forse non ti piaccio abbastanza...". "Tu mi attacchi sempre, mi fai sentire sotto esame. Con te mi sento sbagliata. Tu sei cattivo!", continua la tronista in lacrime. "Non voglio fare il tappetino", afferma Sabrina andando via. Lui non le corre dietro per rincuorarla ed anzi conclude: "Non ci credo, mi dispiace, non mi fido della sua fragilità".

Nicolò confessa: “Sabrina non è il mio tipo!”

Tornando nello studio, Sabrina lamenta di non avere ricevuto da lui neanche un abbraccio: "Sembra che sono sbagliata io". Nicolò Raniolo però, entrando in studio si scusa affermando che in questi casi diventa di marmo e non sa proprio come comportarsi. "Sabrina non è sbagliata, non l'ho mai detto, non dico che non sia vera, ma mi arriva", afferma. Anche Tina ha voluto dire la sua reputandolo fin troppo duro a livello caratteriale. "So che il mio atteggiamento è sbagliato, non avrei voluto reagire così", continua l'ex tentatore e non si capisce dove vuole andare a parare. "La verità è che non ti piaccio!", lo incalza Sabrina. "A me forse lei non piace come io piaccio a lei. Ma questo l'ho sempre detto", sbotta finalmente lui. Il corteggiatore reputa conclusa la sua esperienza ma Sabrina ha bisogno di dirgli qualcosa: "Hai fatto tutta questa pantomima, hai preso in giro tutti, mi hai preso per il cul*". Poi la tronista confessa: "Durante un ballo nell'orecchio mi disse 'mi piacerebbe tanto vederti nei panni di mamma con Penelope'. Se non ti piaccio, non devi dovevi dirlo". "Sabrina non mi piace abbastanza né fisicamente né caratterialmente", precisa ancora lui. "Alzati e vai… Subito!", conclude quindi la tronista. Parentesi chiusa? Staremo a vedere cosa succederà durante la scelta… ormai manca pochissimo!

