VIZI DI FAMIGLIA/ Su Rete 4 il film con Jennifer Aniston (oggi, 21 novembre 2017)

Vizi di famiglia, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 21 novembre 2017. Nel cast: Jennifer Aniston, Kevin Kostner e Shirley MacLaine, alla regia Rob Reiner. Il dettaglio della trama.

21 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST JENNIFER ANISTON

Vizi di famiglia va in onda su Rete 4 oggi, martedì 21 novembre 2017, alle ore 21.15. Una commedia che è stata diretta dal regista americano Rob Reiner, abile nella direzione di pellicole brillanti a sfondo sentimentale, conosciuto al pubblico con film come 'Harry Ti Presento Sally', 'Il Presidente - Una Storia d'Amore', 'Il Primo Amore Non Si Scorda Mai'. In Vizi di Famiglia Reiner dirige un cast collaudato nel quale trovare come front-woman davanti alla cinepresa la protagonista, Jennifer Aniston, tra le migliori intrepreti contemporanee del genere brillante. Accanto alla bella Jennifer un redivivo Kevin Kostner, in quel 2005 impegnato non solo in questo lungometraggio ma anche in un'altro sentimental movie come 'Litigi d'Amore'. Nello stesso cast Vizi di Famiglia, vede la presenza lussuosa dell'indimenticabile Shirley MacLaine ma il cast in vecchie glorie si onora anche di avere la presenza di Kathy Bates, protagonista in Hollywood di lungometraggi pluri-premiati come 'Pomodori Verdi Fritti - Alla Fermata del Treno', 'Misery non Deve Morire', 'Titanic' e tanti altri. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

VIZI DI FAMIGLIA, LA TRAMA DEL FILM

Sarah Huttinger (Jennifer Aniston) vorrebbe divenire una giornalista di successo ma è piuttosto mediocre. Così lo è la sua vita al fianco di Jeff (Mark Ruffalo), avvocato di belle pretese che la vorrebbe al suo fianco sposandosi in matrimonio, idea che mette in difficoltà Sarah alla ricerca di qualcosa d'altro, di stimoli diversi e non di una routine matrimoniale che non vorrebbe, non in quel momento della sua vita. La forza del destino, si sa, è alquanto bizzarra e mette sulla strada di Sarah un'idea che la pone alquanto in imbarazzo: sua nonna Katharine Richelieu (Shirley MacLaine) in gioventù ebbe una relazione con un giovane scrittore, Beau Burroughs (Kevin Kostner), il quale potrebbe essere l'ispiratore del film 'Il Laureato', ma non solo, proprio nove mesi prima, lo stesso Beau ebbe una relazione con la mamma di Sarah, quindi forse il padre potrebbe essere questo giovane bohemien e non colui che ha sempre riconosciuto come suo padre naturale. Decisa a tutto, Sarah parte alla ricerca di Beau e subito il primo dei dubbi si dipana, lo scrittore, nel frattempo divenuto miliardario, è sterile quindi non può essere assolutamente suo padre. Dopo la nonna e la madre ora Beau corteggia, non rifiutato, la bella e giovane Sarah che sarà scoperta dal suo ufficiale fidanzato durante una festa proprio mentre si concede ad un lungo bacio al maturo ma sempre affascinante Beau. Sono davvero vizi di famiglia, ora nel circuito del fascino esercitato dal personaggio interpretato da Kevin Kostner ci cade la bella Sarah, ma sarà amore vero o tornerà dal suo fidanzato lasciando perdere questo ciclo un pò vizioso?

